Izrael krenuo u prvu fazu ofenzive na Gazu, Guterres oštro: "Ovo je kršenje međunarodnog prava"

Izraelsku vojsku optužuju i za napade na izbjegličke šatore u takozvanoj sigurnoj zoni. Šef UN-ove agencije za palestinske izbjeglice optužuje da je glad u pojasu Gaze namjerno izazvana te da se hrana koristi kao sredstvo rata. A glavni tajnik UN-a oštro je kritizirao izraelske planove na okupiranoj Zapadnoj obali.
"Odluka izraelskih vlasti o proširenju gradnje ilegalnih naselja, koja bi podijelila Zapadnu obalu, mora biti poništena. Svaka izgradnja naselja je kršenje međunarodnog prava", rekao je Antonio Guterres, glavni tajnik UN-a.