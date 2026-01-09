Tragedija u Međimurju: U kući pronađeno tijelo muškarca, objavljeno što se dogodilo

U obiteljskoj kući u Donjem Vidovcu pronađen je mrtav muškarac.

Dojava o pronađenom tijelu međimurskoj policiji stigla je jučer u 9:18 od dežurnog djelatnika Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije.



Kriminalističkim istraživanjem te očevidom na mjestu događaja utvrđeno je da je 41-godišnjak oko 9 sati u spavaćoj sobi kuće pronašao 68-godišnjaka koji je nepomično ležao na podu i odmah je pozvao hitnu pomoć.

Hitna pomoć izlaskom na teren konstatirala je smrt 68-godišnjaka. Mrtvozorničkim pregledom utvrđeno je da je smrt nastupila zbog gušenja dimom, a na tijelu preminulog nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na to da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela.



Očevidom, uz stručnu pomoć inspektora za zaštitu od požara, utvrđeno je da je do požara u spavaćoj sobi došlo zbog prijenosa topline s peći na kruta goriva na platnenu fotelju i drveni strop koji su djelomično nagorjeli, a požar se sam ugasio zbog nedostatka kisika u sobi.



O događaju je izviješten nadležni državni odvjetnik.



Policija je nakon događaja objavila savjete za građane tijekom sezone grijanja:

Redovito održavajte peći i dimovodne sustave

Peći na kruta goriva, dimnjake i dimovodne sustave potrebno je redovito čistiti i pregledavati, isključivo od strane ovlaštenih dimnjačara, kako bi se spriječilo zapaljenje čađe i prodor dimnih plinova u prostorije za boravak.

Koristite isključivo propisana goriva

U pećima koristite samo goriva predviđena od strane proizvođača. Zabranjeno je loženje otpada, plastike i drugih zapaljivih materijala koji mogu izazvati požar ili ispuštanje otrovnih plinova.

Održavajte sigurnu udaljenost zapaljivih predmeta

Namještaj, zavjese, drva i drugi zapaljivi materijali moraju biti udaljeni od izvora topline sukladno uputama proizvođača.

Osigurajte dostatan dotok svježeg zraka

Prostorije u kojima se nalaze uređaji za grijanje moraju imati odgovarajuću ventilaciju kako bi se spriječilo nakupljanje ugljičnog monoksida.

Ne ostavljajte uređaje bez nadzora

Peći, grijalice i druga sredstva za grijanje ne smiju se ostavljati uključena bez nadzora, osobito tijekom noći ili prilikom napuštanja prostora.

Pažljivo koristite električna grijaća tijela

Električne grijalice ne smiju se prekrivati ni koristiti s oštećenim kabelima i utičnicama.

Ugradite detektore dima i ugljičnog monoksida

Preporučuje se ugradnja ispravnih detektora dima i ugljičnog monoksida u stambenim prostorima radi pravovremenog upozorenja na opasnost.

"Zapamtite, samo ispravno izveden sustav grijanja je onaj koji se može koristiti na siguran i pouzdan način", napominju iz policije.