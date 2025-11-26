"Zelenski je pod ekstremnim pritiskom. Svjestan je da Europa ima najbolje namjere, ali..."

Usred pregovora o mirovnom planu za Ukrajinu, u američkim medijima osvanula je snimka koja pokazuje naklonost američkog pregovarača ruskoj strani.

Predsjednik Donald Trump u snimci ne vidi ništa sporno. Na putu za svoju rezidenciju na Floridi, gdje će provesti blagdane, Trump je poručio da svi žele mir, a pregovori napreduju dobro.

"Ima li sporazum budućnost će najviše ovisiti o ruskim stavovima. Zelenski bi uskoro mogao doći u Washington. On je pod ekstremnim pritiskom ovog mjeseca. Trump je htio da prihvati originalni plan do Dana zahvalnosti kada je htio objaviti da je zaustavio još jedan rat", rekao je Ivica Puljić, dopisnik Nove TV iz Washingtona.

Ivica Puljić, dopisnik Foto: DNEVNIK.hr

Zelenski je, rekao je Puljić, svjestan da Europljani imaju dobre namjere, ali da je malo vjerojatno da bi mogli zamijeniti SAD, osobito pred uobičajeno brutalne hladnoće tijekom zime što će Rusi koristiti kako bi onemogućili Ukrajinci da dođu do energije, osobito grijanja.

"Zelenski shvaća da je spašavanje Ukrajine kao zemlje i života ljudi važnije od osiguranja šansi za neki njegov reizbor ili držanja idealističkih, možda nerealnih ciljeva poput pobjede nad Rusijom u obliku vraćanja okupiranih teritorija", rekao je Puljić.

Na pitanje tko stoji iza mirovnog plana, Puljić je rekao da je sastavljen na sastanku između Trumpovog zeta Jareda Kusnera posebnog izaslanika Bijele kuće Stevea Witkoffa i Kirila Dimitrijeva, čelnika jednog od ruskih državnih investicijskih fondova.

Ivica Puljić - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Oni su se našli u Miamiju prošlog mjeseca. Malo je tko u State Departmentu i Bijeloj kući bio obaviješten o tom susretu. Ovo je jako dobar primjer kako zapravo funkcionira Trumpova administracija. Prvo se nešto dogodi iza zatvorenih vrata, a onda se odjednom objavi da se nudi revolucionarno rješenje u kojem zapravo žrtve najviše stradaju", poručio je Puljić.

Rekao je i da je se to najbolje pokazalo na primjeru Palestinaca u Gazi te da je Witkoff milijarder i čovjek koji je do novca došao kao Trump - preprodajom nekretnina. "Važi za ruskog čovjeka koji je prodavao nekretnine ruskim oligarsima i sumnjivim biznismenima iz Moskve", rekao je Puljić.

Ivica Puljić - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Čak se, rekao je dopisnik, nekoliko Republikanaca danas oglasilo glede Witkoffa s pitanjem radi li on za Ruse i zašto on vodi sve te pregovore. "Ono što se zna jest da Witkoff radi zajedno sa Jaredom Kushnerom iza leđa državnom tajniku Marcu Rubiju."

Spomenuti dvojac, duboko je umiješan u mirovni plan za Gazu, rekao je Puljić.

"Za Witkoffa, Kushnera i Trumpa je sada najvažnije da se u slučaju nakon eventualnog pomirenja između Rusije i Ukrajine izvuče i materijalna dobit preko ukrajinskog mirovnog sporazuma. Možda kroz nabavku rijetkih minerala ili da se, recimo, Ukrajinci odjednom predomisle i da umjesto francuskih i švedskih vojnih zrakoplova oko tri stotine milijardi dolara preusmjere na američke F-35", zaključio je.