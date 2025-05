Ivica Maštruko, poznati hrvatski diplomat i sociolog, posljednji ambasador Jugoslavije u Vatikanu, a kasniji ambasador Hrvatske u Italiji, Grčkoj, Sloveniji i Rumunjskoj prokomentirao je za Dnevnik.hr izbor Roberta Francisa Prevosta za novog poglavara Katoličke Crkve.

Za početak je rekao da zbilja nije očekivao da će netko iz Sjeverne Amerike biti izabran za papu, no kako nije iz Europe, a veom je bio vezan kao misionar za Peru i to je kontinuitet njegovog prethodnika pape Franje koji je bio iz Argentine.

Ivica Maštruko, sociolog religije Foto: DNEVNIK.hr

"Prevost je godinama bio misionar u Peruu, u Južnoj Americi. To je poveznica s Latiunskom Amerikom i to je nastavak politike pape Franje. To je Krist u ponchou, Krist siromašnih. Povezuje ih to da su van Europe, a vidi se i da je kardinalski zbor sad antieuropsko centristički", objašnjava Ivica Maštruko.

Ono što je nekadašnjem hrvatskom diplomatu osobito zanimljivo je ime za koje se odlučio novi papa, a to je Lav XIV.

Papa Lav XIV. Foto: Afp

"Trebamo se sjetiti posljednjeg pape koji je nosio ime Lav, Lav XIII. On je bio, kako su ga tada zvali, "crveni papa", a taj nadimak je zaradio zbog svoje enciklike Rerum novarum (O novim stvarima) koja je odjeknula u svijetu jer je progovorila o radničkim pravima. Bio je to svojevrsni odgovor na Komunistički manifest Karla Marxa i Friedricha Englesa. Lav XIII. pozvao je tada na put suradnje crkve s radništvom i sindikatima. Ta enciklika govori o radničkom pitanju, a izbor imena Lav pokazuje da je to ono što zanima novog papu, a vidi se i ta njegova veza s Latinskom amerikom i teologijom oslobođenja", izjavio je Ivica Maštruko.

Izbor tog imena, prošlost koja je iza kardinala Prevosta za Maštruka je znak da bi Katolička crkva trebala nastaviti istom putanjom na kojoj joj je ostavio papa Franjo.