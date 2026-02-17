Novi uznemirujući detalji: Kupovao odjeću i igračke za djecu, u kadrovima videa medvjedići

Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je krajem siječnja više od 180.000 slika i 2.000 videozapisa iz Epsteinovih dosjea - pritom su pogrešno identificirali žrtve, odnosno neredigirane fotografije su objavljene bez da ih je Ministarstvo pregledalo, što je dodatno pogoršalo traumu žrtava.

Zastrašujuće je što objavljene fotografije predstavljaju tek vrh ledenog brijega mračne mreže seksualnog iskorištavanja na zloglasnom otoku. Ministarstvo pravosuđa sada procjenjuje da postoji više od 1000 žrtava Epsteinovih zločina.

Epstein je čuvao uznemirujuće videozapise na kojima su mlade žene bile prisiljene na seksualne aktivnosti, a u kadru je često bio i plišani medvjedić. U jednom od njih pedofil nasilno kameri otkriva djevojkine grudi, dok drugi pokazuje milijunaša kako pleše u golim djevojkama u svom pariškom domu. Budući da su videozapisi redigirani, nije jasno koliko im je godina.

Snimke iz Epsteinovih dosjea Foto: Screenshot

Epstein je prisiljavao mlade djevojke da polugole nastupaju na audicijama za modne revije, što dokazuje teoriju da je isuđeni prijestupnik mamio žrtve pod krinkom Victoria's Secret lovca na talente.

Uz uznemirujuće isječke bile su tisuće fotografija i e-mailova, prenosi Mirror.

"Gdje su moje nove fotografije?", napisao je Epstein u lipnju 2015.

"Moja stražnjica je prije bila manja... sada jedva stane na fotografiju", odgovorila je neidentificirana osoba, na što ju je on pitao kad ide kući te ponovno tražio fotografije.

"Glava ravno, stani na prste, okreni torzo", rekao je drugoj nepoznatoj osobi na Skypeu 2012. godine. "Puno bolje, pokušaj biti seksi, pokušaj pogledati ravno u ogledalo."

Žena zatim pita zašto slike moraju biti gole, odgovarajući: "Htjela sam pitati, ako se bavim modelingom, je li moguće da ne radim gole fotografije?"

"Izgledaš sjajno, budi hrabra, isprobaj nove stvari", odgovara Epstein, dodajući kasnije: "Isprobaj različite poze, eksperimentiraj s punim frontalnim izgledom... prestani se bojati, zadrži ono što želiš, isprobaj seksi look, nasmij se".

Kupovao igračke i odjeću za djecu

Drugi videozapisi koje su objavile američke vlasti eksplicitno su pornografske prirode, a sumnja se da ih je Epstein dobivao od treće strane koja ih je distribuirala. Snimke također prikazuju žene kako plešu za Epsteina u njegovom domu u Francuskoj - najvjerojatnije ih je snimao dok je sjedio za svojim stolom. Test očinstva može se vidjeti na stolu, uz druge predmete. Djevojke naizmjence plešu zajedno ili samostalno, gole ili dok skidaju odjeću sa sebe.

Snimke iz Epsteinovih dosjea Foto: Screenshot

Osuđeni predator bi u početku regrutirao žrtve da rade za njega kao maserke, a onda bi ih uvukao u mračnu mrežu trgovine. Objavljeni dokumenti otkrivaju i neke uznemirujuće kupnje s Amazona, knjige koje ističu njegov interes za Vladimira Nabokova, autora Lolite. Epstein je upravo tako nazvao svoj privatni mlažnjak - "Lolita Express".

Otkriveno je i da je 2016. kupio knjigu "Justine". Objavljena 1791. godine, knjiga uključuje grafičke prikaze silovanja i mučenja te je na kraju dovela do uhićenja i zatvaranja autora markiza De Sadea po nalogu Napoleona Bonapartea. Prema novim spisima, zanimao se i za zločine Teda Bundyja, a kupovao je i različite artikle seksualne prirode.

No, ono što se istaknulo je kupovina dječje odjeće. 19. veljače 2018. kupio je dva seta školskih uniformi za djevojčice, jednu bež sa "školskim plisiranim rubom", a drugu bijelo-crnu, s polo ovratnikom. Opisi na stranici jasno pokazuju da su namijenjene djevojčicama školskog uzrasta.

Možda još više uznemiruje to što je 28. lipnja 2017. Epstein naručio paket Gerberovih spavaćica za djevojčice. Sljedećeg mjeseca naručio je i set kockica Bright Starts Grab and Stack Blocks.