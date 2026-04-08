Iranski hakeri napadaju ključnu infrastrukturu SAD-a, upozoravaju sigurnosne agencije

Rastuće kibernetičke napetosti zbog rata na Bliskom istoku prelijevaju se na sustave koji održavaju svakodnevni život, dok američke sigurnosne agencije upozoravaju na sve agresivnije hakerske upade povezane s Iranom.

U zajedničkom upozorenju objavljenom u utorak, FBI, Nacionalna sigurnosna agencija, Agencija za kibernetičku sigurnost i sigurnost infrastrukture te američko Ministarstvo energetike, naveli su da hakeri pod pokroviteljstvom iranske države iskorištavaju sustave izložene internetu u više sektora, uključujući vodovodne sustave, energetske mreže i operacije lokalne samouprave. Dužnosnici su naglasili da su aktivnosti osmišljene kako bi proizvele "ometajuće učinke unutar Sjedinjenih Država" te da su već uzrokovale "operativne poremećaje i financijske gubitke", prenosi portal Tech Radar.

Navedene agencije su pojasnile da su napadači ciljali programabilne logičke kontrolere i sustave za nadzor, upravljanje i prikupljanje podataka te ključne alate za upravljanje industrijskim procesima. Izmjenom prikazanih podataka i manipulacijom konfiguracijskim datotekama, iranski hakeri su mogli izravno utjecati na ponašanje sustava.

Dužnosnici istih agencija su procijenili da kampanja predstavlja značajnu eskalaciju, vjerojatno povezanu s tekućim sukobom s Iranom koji je započeo 28. veljače zračnim napadima u kojima je ubijen iranski vođa. Upozorenje se poklopilo s objavom na društvenim mrežama američkog predsjednika Donalda Trumpa u kojoj je Iranu zaprijetio uništenjem civilizacije ako odbiju pristati na ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Od početka rata protiv Irana, iranska hakerska skupina Handala povezuje se s napadima na veliku američku tvrtku za medicinsku tehnologiju Stryker, razotkrivanjem elektroničke pošte direktora FBI-ja Kasha Patela te napadima na podatkovne centre u američkom vlasništvu na Bliskom istoku, čime su poremećene usluge računalstva u oblaku.