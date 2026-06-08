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KRIZA NASLJEĐIVANJA

Ovo je Putinov najveći strah: Mnogi su zaboravili što se događalo devedesetih, a ovi borci imat će ključnu ulogu

Piše V. S., 08. lipnja 2026. @ 11:02 komentari
Vladimir Putin
Vladimir Putin Foto: Afp
Režim u Kremlju priprema se za opasan scenarij i priprema plan za nepredviđene situacije u slučaju da na Kavkazu izbije kriza nasljeđivanja.
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