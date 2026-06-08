VIDEO Šok na 40 metara dubine: Ronioci snimili prvi ovakav video morskog psa na Mediteranu

Volonteri koji su krenuli u misiju čišćenja "mreža duhova" zapetljanih na olupini u Sredozemnom moru, svjedočili su nečemu izvanrednom - dok su se spuštali na oko 40 metara dubine u Sicilijanskom prolazu, iz plavetnila se pojavila velika bijela psina.

Remmers je u panici posegnuo za kamerom i snimio ono što se smatra prvim podvodnim snimkom odrasle velike bijele psine u Sredozemlju, u njezinu prirodnom staništu. Iako su ranije životinje znale biti uočene na površini, nikad dosad nije snimljen podvodni susret ronilaca i psine.

Jedinstveni susret dogodio se tijekom akcije koju su organizirali Zaklada Healthy Seas zajedno s organizacijama Ghost Diving i Society for Documentation of Submerged Sites (SDSS), a snimku su podijelili s Euronewsom.

"Svi smo bili pomalo šokirani i zadivljeni", rekao je Derk Remmers, tehnički ronilac i voditelj njemačkog ogranka Ghost Divinga. "Prsti su mi drhtali, to je sigurno - bila je to velika životinja i uopće je nismo očekivali."

Morski biolozi koji su naknadno analizirali susret ocijenili su ga iznimno rijetkim i znanstveno vrijednim.

"Većina našeg znanja o bijelim psinama u Sredozemlju dolazi iz ulova mrtvih primjeraka u ribarskim operacijama. Ovakva opažanja iznimno su važna za bolje razumijevanje njihove rasprostranjenosti i ponašanja". izjavio je dr. Carlo Cattano iz Sicilijanskog centra za morska istraživanja.

Olupina na kojoj su ronioci radili godinama je bila zapetljana napuštenim ribarskim mrežama - takve "mreže duhova" nastavljaju loviti, i kad više nisu vezane za brod. Rammers je upozorio da najveći problem predstavljaju industrijski i ilegalni ribolovni sustavi, dok mali ribari imaju poticaj da ne gube opremu.

Ronioci ističu da je potreban jači politički i regulatorni pristup zaštiti morskih ekosustava.