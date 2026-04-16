Bračni par osuđen na smrt: Bita je prva žena koju će ubiti jer je sudjelovala u prosvjedima

Bita Hemmati osuđena je s još trojicom muškaraca, uključujući i njezina supruga, 34-godišnjeg Mohammadrezu Majid-Asla, prema podacima Nacionalnog vijeća otpora Irana (NCRI) i novinske agencije aktivista za ljudska prava (HRANA).

Susjedi para, Behrouz Zamaninejad i Kourosh Zamaninejad, također su osuđeni na smrt, dok je rođak Amir Hemmati dobio pet godina zatvora.

"Mohammadreza Majidi-Asl i Bita Hemmati su par koji živi u Teheranu, a Amir Hemmati njihov je rođak. Kurosh Zamaninejad i Behrouz Zamaninejad živjeli su u istoj stambenoj zgradi, a njihova uhićenja dogodila su se istovremeno," rekao je izvor za HRANA-u.

Datum pogubljenja još nije određen, javlja Fox News.

Teheranski revolucionarni sud navodno je optužio četvorku za više kaznenih djela, uključujući narušavanje nacionalne sigurnosti i povezanost s "neprijateljskom vladom Sjedinjenih Država", prema HRANA-i.

Prema vlastima, optuženici su 8. i 9. siječnja navodno koristili eksploziv i oružje, bacali cigle i zapaljive materijale s krovova, ozlijedili pripadnike sigurnosnih snaga i bavili se propagandom protiv režima u nastojanju da potkopaju sigurnost u zemlji.

Aktivisti za ljudska prava dodatno su izrazili zabrinutost da su priznanja optuženika možda bila iznuđena, navodeći navode o mučenju i ispitivanju.

Organizacije koje pozivaju na zaustavljanje pogubljenja također su tvrdile da nema konkretnih dokaza koji povezuju optužene s navodnim zločinima te da Teheran nastoji zastrašiti javnost kako bi spriječio buduće nemire.