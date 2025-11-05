Nevin je proveo 43 godine u zatvoru. Napokon je oslobođen, a onda novi šok: "Već je pretrpio neviđeno zlo"

Nevin je proveo više od 40 godina u američkom zatvoru, a kada je napokon oslobođen, uslijedio je novi šok.

Subramanyam "Subu" Vedam (64), koji je 1983. godine osuđen za ubojstvo svog bivšeg cimera, oslobođen je optužbi u listopadu 2025. godine nakon što su se pojavili novi dokazi u slučaju.

No odmah nakon njegova puštanja iz zatvora u pritvor ga je preuzeo američki Ured za imigraciju i carinsku kontrolu (ICE), koji ga želi deportirati u Indiju.

Ipak, dva različita suda u SAD-u zaustavila su njegovu deportaciju. Vedamova obitelj navodi da je, iako je rođen u Indiji, preselio se u SAD kada je imao samo devet mjeseci. On je zakoniti stanovnik SAD-a i njegov zahtjev za državljanstvo bio je prihvaćen prije nego što je uhićen, piše BBC.

Trenutačno se nalazi u pritvorskom centru u Alexandriji u Louisiani, koji ima i pistu za deportacije.

Prošlog je tjedna imigracijski sudac privremeno zaustavio deportaciju Vedama dok Odbor za žalbe ne odluči hoće li ponovno razmotriti njegovu staru osudu u slučaju povezanim s drogom. Isti dan njegovi su odvjetnici uspjeli ishoditi još jednu odgodu na saveznom sudu u Pennsylvaniji.

Vedam je uhićen zbog optužbi za drogu još 1983. godine dok je policija istraživala smrt njegova bivšeg cimera. Iako s ubojstvom nije imao veze, kasnije je za taj zločin i osuđen. U slučaju s drogom, izjasnio se da "ne priznaje, ali ni ne poriče krivnju" za prodaju LSD-a i krađu, pa je 1984. dobio kaznu od dvije i pol do pet godina zatvora, koja se služila istodobno s njegovom doživotnom presudom.

Kada su ga imigracijske vlasti (ICE) uhitile prošlog mjeseca, pozvale su se na staru odluku o deportaciji iz 1988. i na tu osudu za drogu, koja je i dalje na snazi. Njegovi odvjetnici sada moraju uvjeriti sud da bi se desetljeća nepravednog zatvora trebala uzeti u obzir i nadjačati tu staru presudu.

Odluka o tome hoće li se slučaj ponovno razmatrati mogla bi potrajati mjesecima.

Ava Benach, njegova odvjetnica za imigracijska pitanja, njegov slučaj smatra nevjerojatnim. "Četrdeset i tri godine nepravednog zatočenja itekako nadoknađuju posjedovanje i namjeru distribucije LSD-a kad je imao dvadeset godina", rekla je za novinsku agenciju.

Vedamova obitelj izjavila je da bi se njegov dugogodišnji uzorni život, tri fakultetske diplome i služenje zajednici tijekom boravka u zatvoru trebali uzeti u obzir.

Također su istaknuli da su Vedamove veze s Indijom, zemljom u koju ga ICE želi deportirati, u najboljem slučaju vrlo slabe. "Vjerujemo da bi deportacija iz SAD-a sada i slanje u zemlju s kojom ima vrlo malo veze predstavljala još jednu strašnu nepravdu prema čovjeku koji je već pretrpio neviđeno veliko zlo", izjavila je Benach ranije za BBC.