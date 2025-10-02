VIDEO Izraelske snage privele i studenta iz Srbije: "Ako gledate ovaj video..."

Studenti Fakulteta likovnih umjetnosti (FLU) u Beogradu objavili su da se u flotili, koju je na putu za Gazu jučer presrela izraelska vojska, nalazi i brod na kojem je njihov kolega.

"Izraelske snage su upravo preuzele kontrolu nad brodom Adara, jednom od plovila u sklopu Sumud flotile, koja je nosila humanitarnu pomoć u Gazu. Na ovom brodu nalazio se i naš kolega Ognjen Marković", na X-u su objavili studenti FLU-a.

Objavili su i video koji je snimio Marković.

"Zovem se Ognjen i dolazim iz Srbije. Ako gledate ovaj video, moj brod je presretnut i nelegalno su me pritvorile izraelske okupacijske snage. Pozivam vas da izvršite pritisak na vladu Srbije da zahtijeva moje hitno i dostojanstveno oslobađanje i da prekine sudjelovanje u genocidu", rekao je student.

Studenti FLU-a najavili su da će uskoro objaviti nove informacije.

Izraelske snage presrele su neka plovila flotile koju čini više od 50 brodova, a koja je isplovila u kolovozu da bi dostavila humanitarnu pomoć Gazi. Na brodovima se nalaze propalestinski aktivisti iz cijelog svijeta, uključujući švedsku aktivisticu Gretu Thunberg, kao i Morana Miljanović, pravnica i kapetanica iz Hrvatske.