VIDEO Saudijska Arabija bombardirala Jemen: Prisilili Emirate na ključan potez

Saudijska Arabija bombardirala je u utorak jemenski grad Mukallu nakon što je u njegovu luku stigla pošiljka oružja iz Ujedinjenih Arapskih Emirata navodno namjenjena separatističkim snagama u zemlji. Poručili su da postupke Emirata smatraju "izuzetno opasnima".

Bombardiranje je uslijedilo nakon napetosti oko napredovanja separatističkih snaga koje podržavaju Emirati, poznatih kao "Južno prijelazno vijeće". Vijeće i njegovi saveznici podržali su prisutnost UAE-a, čak i dok su drugi saveznici Saudijske Arabije zahtijevali da se emiratske snage povuku iz Jemena u roku od 24 sata.

UAE pozvali su na "suzdržanost i mudrost" i osporili navode Rijada. No, ubrzo nakon toga, poručili su da će povući preostale trupe iz Jemena. Ostalo je nejasno hoće li separatisti koje podržavaju odustati od teritorija koji su nedavno zauzeli.

"Posada brodova onesposobila je uređaje za praćenje na plovilima i istovarila veliku količinu oružja i borbenih vozila u znak podrške snagama Južnog prijelaznog vijeća. S obzirom na to da spomenuto oružje predstavlja neposrednu prijetnju i eskalaciju koja ugrožava mir i stabilnost, Koalicijske zračne snage jutros su izvele ograničeni zračni napad usmjeren na oružje i vojna vozila istovarena s dva broda u Mukalli", objavila je vojska. Nisu objavili podatke o žrtvama.

Ministarstvo vanjskih poslova Emirata nekoliko je sati kasnije zanijekalo da je isporučilo oružje, ali je priznalo da je vozila poslalo "za upotrebu snagama UAE koje djeluju u Jemenu". Također je tvrdilo da je Saudijska Arabija unaprijed znala za pošiljku. Pozvali su na "najvišu razinu koordinacije, suzdržanosti i mudrosti, uzimajući u obzir postojeće sigurnosne izazove i prijetnje“.

Moćne države okreću se jedna protiv druge

Sukob je prijetio otvaranjem novog fronta u desetljetnom ratu u Jemenu, a snage ujedinjene protiv pobunjenika hutista, koje podržava Iran, mogle bi se međusobno suprotstaviti u najsiromašnijoj državi arapskog svijeta. Incident je dodatno zategnulo odnose između Saudijske Arabije i UAE , susjeda na Arapskom poluotoku koji se sve više natječu oko ekonomskih pitanja i regionalne politike, posebno u području Crvenog mora. Napadi i ultimatum o povlačenju njihov su najozbiljniji sukob u desetljećima.

Jemenske protuhutske snage koje nisu saveznice separatista proglasile su u utorak izvanredno stanje i prekinule suradnju s UAE-om. Izdale su 72-satnu zabranu prelaska granice na teritoriju koji drže, kao i ulazaka u zračne luke i morske luke, osim onih koje je dopustila Saudijska Arabija. Ostalo je nejasno hoće li ta koalicija, kojom upravlja Jemensko predsjedničko vijeće, ostati netaknuta.