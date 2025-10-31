Rusija se snažno angažirala da ovaj čovjek ne bude izručen Rumunjskoj: Tamo ga čekaju optužbe za pokušaj državnog dara

Ruski operativci bliski Kremlju poduzimaju posljednji pokušaj da zaustave izručenje rumunjsko-francuskog plaćenika iz Dubaija kojeg Rumunjska traži zbog planiranja državnog udara.

Horațiu Potra, sumnjivi bivši francuski pripadnik Legije stranaca, uhićen je 24. rujna u zračnoj luci Dubai zajedno sa sinom i nećakom dok su se pripremali za ukrcaj na let za Moskvu. Rumunjski istražitelji optužili su muškarce za zavjeru s Potrinim saveznikom, krajnje desničarskim političarem Călinom Georgescuom, kako bi "srušili ustavni poredak".

Rumunjski dužnosnici potvrdili su Potrino uhićenje u Dubaiju i rekli da surađuju s vlastima Ujedinjenih Arapskih Emirata kako bi osigurali njegovo izručenje radi suđenja u Rumunjskoj, dok je glavni državni odvjetnik zemlje u intervjuima za lokalne medije rekao da se smatra da Potra traži azil u Rusiji, piše Guardian.

Napore za sprječavanje njegovog izručenja predvode Igor Spivak, čelnik Ruskog društva za Bliski istok, skupine blisko povezane s ruskim ministarstvom vanjskih poslova, i Aleksandar Kalinjin, ruski opunomoćenik rođen u Moldaviji koji je pobjegao u Moskvu i regrutira Moldavce za borbu u Ukrajini uz ruske snage.

"Trenutno pokušavamo spriječiti Potrino izručenje“, rekao je Spivak u telefonskom intervjuu u ponedjeljak. "Imamo puno iskustva i mnogi ljudi rade na njegovom oslobađanju", rekao je, dodajući da je angažirao "skupinu naših vrlo uglednih odvjetnika" u UAE-u koji rade na Potrinom oslobađanju, a Spivak planira i sam otputovati u Dubai.

Ranije ovog mjeseca, Potra je pokušao poništiti nalog za uhićenje u Rumunjskoj preko svojih odvjetnika, ali sudac je odbio zahtjev.

Novo svjetlo na Potrine veze s Moskvom

Glatko obrijan i dobro građen, Potra je služio u Francuskoj Legiji stranaca prije nego što je radio kao tjelohranitelj za vođe, uključujući emira Katara. Kasnije je osnovao niz privatnih vojnih tvrtki, šaljući ljude u sukobe u Srednjoafričkoj Republici i Demokratskoj Republici Kongo. Njegova karijera i izgled uspoređuju se s karijerom i izgledom pokojnog ruskog vojskovođe i šefa Wagnera Jevgenija Prigožina.

Oko 300 Potrinih boraca zarobila je paravojna skupina M23 u siječnju u DR Kongu dok su se borili uz vladine snage, prije nego što su pušteni i repatrirani kući.

Nedavno je Potra dospio na naslovnice u Rumunjskoj kao bliski suradnik ultranacionalističkog proruskog političara Georgescua.

Georgescu, 63-godišnji bivši inženjer zaštite okoliša, ostvario je iznenađujuću pobjedu u prvom krugu rumunjskih predsjedničkih izbora u studenom prošle godine. Ustavni sud je, u dosad neviđenom potezu, poništio rezultat izbora nekoliko dana prije održavanja drugog kruga, nakon navoda o ruskom miješanju.

Početkom prosinca, Potra i dvadesetak njegovih suradnika nakratko su pritvoreni u Rumunjskoj nakon što su ih vlasti presrele na putu za Bukurešt, navodno planirajući organizirati nasilne prosvjede nakon poništenja prvog kruga izbora. Istražitelji su kasnije otkrili ilegalno oružje i velike svote novca u njegovim višestrukim rezidencijama.

Calin Georgescu Foto: Afp

Prema tužiteljskim spisima koje je Guardian vidio, rumunjski tužitelji kasnije su tvrdili da se Georgescu sastao s Potrom i članovima njegove skupine na konjskoj farmi u prosincu, nedugo nakon što je njegova izborna pobjeda poništena, kako bi planirali nasilno preuzimanje vlasti.

Georgescu je isprva negirao susret s Potrom, ali je promijenio stav nakon što su se u rumunjskom tisku pojavile zajedničke fotografije dvojice muškaraca. Georgescu tvrdi da se nikada nije raspravljalo o planovima za ustanak.

Negira veze s Rusijom, a često putovao u Moskvu

Potra je prethodno negirao bilo kakve veze s Rusijom, ali se susreo s ruskim veleposlanikom u Rumunjskoj, Valerijem Kuzminom, tijekom događaja povodom Nacionalnog dana u ruskom veleposlanstvu te je često putovao u Moskvu, prema fotografijama, rezervacijama hotela i avionskim kartama priloženim u tužiteljskom dosjeu koje je vidio Guardian.

Tužitelji su također uključili fotografije koje prikazuju partnera Georgescuovog tjelohranitelja kako pozira s čečenskim borcima i izražava podršku ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u komentarima na društvenim mrežama. Tjelohranitelj, koji se borio kao plaćenik u Kongu pod Potrom, također je bio prisutan na sastanku s Georgescuom na ranču u prosincu.

Potra se također suočava s optužbama za utaju poreza u Rumunjskoj za prihode ostvarene u Africi plaćeničkim aktivnostima te optužbama za ilegalno financiranje Georgescuove kampanje davanjem novca i pokrivanjem mjesečnog najma luksuzne limuzine za predsjedničkog kandidata, prema tekstualnim porukama i računima u tužiteljskom dosjeu.

"Možda se možemo naći krajem sljedećeg tjedna, počevši od petka poslijepodne", napisao je Georgescu Potri u tekstualnoj poruci iz kolovoza 2024., prema tužiteljskim spisima. "Izbori su 24. studenog. Molim vas, trebam podršku do tada."

Ministarstvo pravosuđa i državno odvjetništvo bez komentara

Opseg izravne umiješanosti Moskve u aferu ostaje nejasan. Izvor izravno upoznat sa situacijom rekao je da su ruske vlasti "dale zeleno svjetlo" Spivaku i Kalininu da interveniraju u nastojanju da se Potra oslobodi.

Iako je Spivak rekao da je njegovo sudjelovanje u slučaju Potra bilo "na vlastitu inicijativu", njegovo Rusko društvo za Bliski istok - službeno nevladina organizacija koja se predstavlja kao skupina za ljudska prava - blisko je surađivalo s ruskim ministarstvom vanjskih poslova.

Spivak je često organizirao događaje zajedno s ruskim ministarstvom vanjskih poslova, a nedavno je u Moskvi, uz potporu ministarstva, organizirao umjetničku izložbu na kojoj su izložena djela Aiše Gadafi, kćeri bivšeg libijskog vođe.

"Ministarstvo nas, naravno, podržava. To bi bilo teško poreći“, rekao je Spivak, dodajući da njegovu organizaciju čine „mnogi bivši zaposlenici ministarstva vanjskih poslova i bivši veleposlanici“.

Spivak je rekao da se uključio na zahtjev Kalinina, bivšeg čelnika moldavske proruske stranke Regiona, koji je pobjegao iz zemlje u Rusiju i od tada regrutira Moldavce za borbu u Ukrajini.

Kalinjin, kojem je oduzeto moldavsko državljanstvo i ima rusku putovnicu, nalazi se pod sankcijama EU-a i SAD-a zbog aktivnosti usmjerenih na destabilizaciju Moldavije kao suradnik Kremlja. Također se zakleo da će predvoditi skupinu boraca u maršu na moldavski glavni grad Kišinjev kako bi svrgnuli prozapadnu vladu predsjednice Maie Sandu.

Moldavski dužnosnik koji je govorio pod uvjetom anonimnosti rekao je za Guardian da je Kalinjin bio "ruski opunomoćenik, vjerojatno povezan s njihovom tajnom službom".

Kalinin nije odgovorio na zahtjev za komentar, ali Guardian je vidio tekstualne poruke u kojima govori o naporima da se osigura Potrino puštanje iz zatvora.

Spivak je rekao da bi u srijedu trebao letjeti u Dubai kako bi se sastao s Potrom, ali je priznao da njihov pokušaj zaustavljanja izručenja izgleda kao da je posustao, dodajući da vjeruje da bi plaćenik mogao biti vraćen u Rumunjsku već u četvrtak.

"Situacija je teška", rekao je.