Proruske stranke potučene do nogu, na ključnim izborima Moldavija izabrala Europu

Moldavska vladajuća proeuropska Stranka akcije i solidarnosti (PAS), koju predvodi predsjednica Maia Sandu, zadržala je parlamentarnu većinu na nedjeljnim izborima.

Nakon što je prebrojano više od 98 posto glasačkih listića, PAS je osvojio 49,6 posto glasova. Prema web stranici središnjeg izbornog povjerenstva, proruski Domoljubni blok bivšeg predsjednika Igora Dodona osvojio je 24,5 posto.

Maia Sandu - 1 Foto: AFP

Parlamentarni izbori u siromašnoj, agrarnoj zemlji smještenoj između članice EU Rumunjske i Ukrajine smatraju se ključnima. Moldavija, zemlja s oko 2,4 milijuna stanovnika, kandidatkinja je za EU od 2022.

Rusija prozvana za kupovinu glasova, dezinformacije i kibernetičke napade

Prozapadna predsjednica Sandu nada se da će većina proeuropskih snaga nastaviti reforme potrebne za pridruživanje EU. U usporedbi s izborima prije četiri godine PAS je pretrpio određene gubitke.

Ranije je optužila Rusiju za masovno miješanje u izbornu kampanju. Moldavske vlasti govorile su o kupovini glasova od strane Rusije, dezinformacijama na društvenim mrežama i kibernetičkim napadima.

Maia Sandu - 2 Foto: AFP

Rusiji naklonjene snage bloka Alternativa (8,1 posto) i Naša stranka poduzetnika Renata Usatiija (6,2 posto) također su osigurale mjesta u parlamentu od 101 člana, izabranog na četverogodišnji mandat.

Neočekivano, Stranka Demokracija kod kuće (PPDA), izvorno osnovana radi promicanja unije s Rumunjskom, također je prešla prag od pet posto, osvojivši 5,7 posto glasova.

Čekaju se glasovi dijaspore

Ishod glasovanja uvelike ovisi o sudjelovanju dijaspore. Stotine tisuća Moldavaca žive u EU i tradicionalno imaju značajan utjecaj na to tko vlada u njihovoj domovini.

Moskva je također optužila vodstvo u glavnom gradu Kišinjevu za manipulaciju, tvrdeći da su ruske stranke i snage isključene iz izbora.

Na dan izbora bilo je pritužbi da građani iz separatističke regije Pridnjestrovlja nisu mogli doći do Moldavije kako bi glasali zbog zatvaranja mosta nakon navodne prijetnje bombom. Tradicionalno, ljudi iz Pridnjestrovlja s moldavskim putovnicama također imaju utjecaj na ishod izbora.

Maia Sandu - 5 Foto: AFP

Moldava je rastrgana između proeuropskog kursa i svojih povijesnih veza s Rusijom. Preliminarni konačni rezultati glasovanja očekuju se u ponedjeljak.