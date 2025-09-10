"Hoću nazad, ovo je previše strašno!": Pojavio se cijeli video tragične parasailing vožnje u kojoj je poginula Tijana (19), jedna stvar je sada jasna

Novosađanka Tijana R. (19) poginula je u Budvi 28. svibnja tijekom leta padobranom vezanim za gliser.

Redakcija Blica dobila je originalni video cijele vožnje prilikom koje je stradala mlada djevojka. Izuzetno uznemirujući video, koji traje 2 minute i 43 sekunde, dokazuje da stradala djevojka nije željela sebi oduzeti život,već da je dugo molila za pomoć prije nego što je stradala jer je pustila uže zbog, kako se sumnja, napada panike.

Na snimci se vidi kako je djevojka prilikom vožnje podignuta na visinu, koja se ne može točno procijeniti, ali djeluje viša od 50 metara.

"Alo! Joj, što je ovo?! Hoću nazad! Kako mi je ovo strašno", vrištala je tinejdžerka dok je rukom mahala u pravcu kamere.

"Alo, hoću nazad! Molim vas, hoću nazad, ovo je previše strašno", čuje se na snimci. Tijana je cijelo vrijeme pokušavala dozvati muškarce sa glisera koji je vukao padobran, piše Blic.

"Nazad!", vrištala je i molila, a onda je u jednom trenutku počela otkopčati sigurnosni pojas, najverovatnije u strahu za svoj život. Kada se otkopčala sirota djevojka pokušala se rukama drži za sjedište na kojem je sjedila. Međutim, uže joj je iskliznuo iz ruke i uz vrisak, ona je pala.

Dan nakon tragedije ogladio se vlasnik agencije za parasailing. Tada je rekao da Tijana nije pokazivala nikakav strah od letenja i da je prošla obuku.

Tijani je na plaži u Budvi prišao mladić koji joj je ponudio besplatnu parasailing vožnju, a ona je zauzvrat trebala snimiti reklamni spot za ovu agenciju za vodene sportove u Budvi.

Vlasnik agencije za vodene sportove M. K uhićen je nekoliko dana poslije tragedije.