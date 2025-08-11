SAD na sjeveru Australije rasporedio novo eksperimentalno oružje: Peking bijesan i razočaran

Kina je optužila Australiju da je samo "alat" nakon što su dozvolili raspoređivanje tajnog prototipa raketnog hipersoničnog sustava SAD-a za vrijeme vojne vježbe.

"Australija ne samo da je već bila alat američke indo-pacifičke strategije, već sve više postaje i strateško i taktičko oružje Washingtona u više aspekata“, rekao je Chen Hong, kineski analitičar za South China Morning Post koje kontrolira kineska država.

Kineska vojna tehnologija - 1 Foto: Afp

Optužba dolazi nakon što je američka vojska prvi put rasporedila svoje eksperimentalno novo hipersonično oružje dugog dometa Dark Eagle izvan kontinentalnog dijela SAD-a.

Dva mobilna lansera raketa prevezena su teškim transportnim zrakoplovima na Sjeverni teritorij, a zatim su cestom premještena na neotkrivene lokacije u sklopu manevara vježbe Talisman Sabre 2025 posljednjih tjedana.

Xin Qiang, strateg sa Sveučilišta Fudan u Šangaju, rekao je za iste novine da je raspoređivanje projektila na multinacionalnoj vježbi bilo "pokazivanje vojne snage".

Kineska vojna tehnologija - 5 Foto: Afp

"Mislim da će Kina sigurno održavati visoku razinu budnosti i pažnje prema ovome", rekao je Xin. "Vojno i sigurnosno rivalstvo ili konkurencija između Kine i SAD-a u Indo-Pacifiku vjerojatno će se dodatno intenzivirati.“

Australska vježba Talisman Sabre održava se svake dvije godine.

Ove je godine okupila 40 000 vojnika, mornara i zrakoplovnog osoblja iz 19 zemalja u nizu vježbi osmišljenih za poboljšanje interoperabilnosti i vojne spremnosti. Započela je 13. srpnja, dok je premijer Anthony Albanese bio u posjetu Kini.

"Moja je veća od tvoje"

Umirovljeni viši pukovnik Narodnooslobodilačke vojske i plodni medijski komentator Zhou Bo rekao je za SCMP da Peking nije propustio simboličnu prisutnost nove rakete Dark Eagle LRHW u Australiji.

Raketa je sposobna dosegnuti teritorij pod kineskom okupacijom iz Sjevernog teritorija.

Kineska vojna tehnologija - 6 Foto: Afp

U izvješću Istraživačke službe američkog Kongresa objavljenom u lipnju navodi se da sustav temeljen na kamionu i prikolici ima domet od 2800 km i može putovati brže od Macha 5 (pet puta brže od brzine zvuka ili 6170 km/h).

To znači da bi mogao stići do ilegalnih pekinških tvrđava u Južnom kineskom moru iz Australije za manje od 30 minuta.

No, gospodin Zhou, sada dio Centra za međunarodnu sigurnost i strategiju Sveučilišta Tsinghua, odbacio je značaj rakete.

Rekao je SCMP-u da Kina već dulje ima bolje hipersonične projektile.

"Što se tiče usporedbe oružja, nije riječ o tome da oni imaju nešto što mi nemamo", rekao je.

"Ono što mi imamo možda je čak i bolje od njihovog."

Istakao je da hipersonična raketa DF-17 ima slične performanse kao i Dark Eagle. U upotrebi je od 2019. godine. Zhou je dodao da noviji DF-27 može letjeti tri puta dalje.

Dark Eagle sustav hipersoničnih projektila Foto: U.S. Army

Očekuje se da će Dark Eagle formalno ući u službu američke vojske do kraja ove godine. To je jedan od prvih operativnih rezultata višedesetljetne utrke za sustizanjem hipersoničnog napretka Pekinga i Rusije.

Dark Eagle već kasni tri godine nakon niza naglih porasta troškova, kašnjenja u testiranju i tehničkih poteškoća.

No američka vojska je u nedavnom priopćenju za javnost izjavila da je raspoređivanje Talisman Sabrea "potvrđeno" njezine sposobnosti, uključujući komunikaciju s njezinim zapovjednim centrom tijekom putovanja preko horizonta hipersoničnim brzinama.

Kineska podmornica Foto: Afp

"Dark Eagle je zaista spreman za polazak", rekla je zapovjednica baterije Dark Eagle Bravo, kapetanica Jennifer Lee, u vojnom priopćenju.

Klinasta diplomacija

Raspoređivanje jedinice Dark Eagle u Australiju tijekom posjeta premijera Pekingu izazvalo je gnjev Kineske komunističke partije.

"Ono što nas čini opreznima i zabrinutima jest to što se čini da postoji sve očitiji rascjep ili razilaženje između diplomatske i vojne sfere Canberre“, rekao je Chen SCMP-u.

Albanezova vlada tvrdi da provodi politiku suradnje s Kinom, a istovremeno se bavi rastućim sigurnosnim napetostima u jugoistočnoj Aziji.

Kineski sustav protuzračne obale Foto: Afp

"Bojim se da... glavna namjera SAD-a jest izvršiti određeno odvraćanje od Kine, pokazati jedinstvo i interoperabilnost svojih saveza, kao i vjerodostojnost svoje izjavljene sigurnosne predanosti regiji – projicirati taj stav i stav", rekao je Xin.

Nekoliko sudionika vježbe Talisman Sabre zabrinuto je za vlastitu sigurnost suočeni s agresivnim teritorijalnim pretenzijama Pekinga. Japan doživljava sve češće kineske vojne i civilne upade u vode oko svojih otoka Senkaku u Istočnom kineskom moru.

A Filipini se gotovo svakodnevno bore za održavanje svog suvereniteta i pristupa dijelovima Spratlyjevih otoka, nekoliko stotina kilometara od svojih obala.

A Australija, koja je dio međunarodnih policijskih napora u Južnom kineskom moru od kraja Drugog svjetskog rata, posljednjih je godina imala nekoliko opasnih susreta s kineskim zrakoplovima i ratnim brodovima.

Kineski J-10C Foto: Afp

Peking tvrdi da je vlasnik cijelog Istočnog i Južnog kineskog mora, unatoč UN-ovim ugovorima koji dijele vode prema dogovorenim formulama između njihovih obalnih država, piše australski News.

Kina sada ima najveću svjetsku mornaricu, moderno i rastuće zrakoplovstvo te arsenal naprednih projektila dizajniranih za napad na američke borbene skupine nosača zrakoplova.

Kao odgovor, SAD su odgovorile na pozive svojih saveznika - Japana, Filipina i Australije - da ojačaju vlastiti obrambeni položaj duž onoga što se naziva Prvi otočni lanac.

Ovaj niz otoka između Japana i Papue Nove Gvineje ono je što je Peking proglasio svojom primarnom sferom utjecaja.

Peking je ranije ove godine ljutito reagirao kada su Filipini pozvali američke protubrodske raketne baterije na vježbe na njihovim obalama.

Japanski planovi za kupnju sličnih projektila također su dočekani s gnjevom.

U rujnu će provesti zajedničku ratnu vježbu sa SAD-om, osmišljenu kako bi testirala savezničke sposobnosti obrane udaljenih otoka Sakishima od zračnih i morskih napada.