VIDEO Dramatična scena: Kineski ratni brod sudario se s obalnom stražom, proganjala je filipinski brod

Kineski ratni brod prepriječio je plovni put brodu kineske obalne straže koji se onda u punoj brzini zabio u njega. Sve to dogodilo se dok je spomenuti brod kineske obalne proganjao brod filipinske obalne straže u Južnom kineskom moru.

Službenici filipinske obalne straže djelili su pomoć svojim ribarima koji su se našli u plićaku Scarborough, izjavio je komodor Jay Tarriela, kada je kineska obalna straža "izvela rizičan manevar" koji je nanio "značajnu štetu" prednjoj palubi kineskog ratnog broda, a skršili su i vlastiti pramac broda.

Šteta na brodu kineske obalne straže Foto: Platforma X

Kina je potvrdila da je došlo do sukoba i optužila Filipine za "nasilno upadanje" u kineske vode, ali nije spomenula sudar.

Južno kinesko more je u središtu teritorijalnog spora između Kine, Filipina i drugih zemalja, piše BBC.

Napetosti između Pekinga i Manile naglo su eskalirale posljednjih godina, a svaka strana optužuje drugu za provokacije i sukobe na moru, uključujući neke koji su uključivali oružje poput mačeva, kopalja i noževa.

Pličina Scarborough, trokutasti lanac grebena i stijena, žarište je sukoba između dvije zemlje otkako ju je Kina zauzela 2012. godine.

Videozapis koji je objavila Manila prikazuje brod kineske obalne straže kako puca iz vodenih topova dok progoni brod filipinske obalne straže, a prije nego što se glasno zabio u mnogo veći kineski brod nakon naglog okretanja.

August 11, 2025 : #China’s “maritime might” was on full display as a #ChineseNavy warship managed to ram its own Coast Guard vessel near Scarborough Shoal, all while chasing a #Philippine ship delivering aid to fishermen. pic.twitter.com/Jf8ezdRy03 — IDU (@defencealerts) August 11, 2025

Sudar je kineski ratni brod učinio "nesposobnim za plovidbu", rekao je filipinski komodor. Nije jasno je li itko ozlijeđen u incidentu.

Filipinska obalna straža "dosljedno je pozivala" kineske vlasti da poštuju međunarodne konvencije u rješavanju teritorijalnih sporova, "posebno s obzirom na njihovu ulogu u provođenju pomorskih zakona", rekao je Tarriela.

"Također smo naglasili da takvo nepromišljeno ponašanje na moru u konačnici može dovesti do nesreća“, dodao je.

Kineska obalna straža, međutim, izjavila je da je djelovala "u skladu sa zakonom" i poduzela "sve potrebne mjere" kako bi otjerala filipinske brodove.

Ovo je posljednji u nizu opasnih susreta u posljednje dvije godine dok Peking i Manila nastoje provesti svoje zahtjeve na sporne grebene i izdanke u Južnom kineskom moru.

Šteta na kineskom ratnom brodu Foto: Platforma X

U prosincu prošle godine, Filipini su izjavili da je kineska obalna straža ispalila vodene topove i "oštetila" vladin brod tijekom pomorske patrole u blizini plićaka Scarborough.

Peking je isprva rekao da su se filipinski brodovi "opasno približili" i da su postupci posade bili "u skladu sa zakonom". Kasnije je optužio Manilu da iznosi "lažne optužbe u pokušaju da dovede u zabludu međunarodno razumijevanje".

U lipnju 2024. filipinski vojnici su se "golim rukama" borili protiv pripadnika kineske obalne straže naoružanih mačevima, kopljima i noževima u tom području. U sukobu je jedan filipinski vojnik izgubio palac, rekla je Manila.