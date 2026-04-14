Hamas odbio Trumpov plan: "Nećemo položiti oružje dok se Izrael ne povuče"

Sukob oko "druge faze" Trumpovog mirovnog plana eskalirao je nakon što je Mladenov, visoki predstavnik Odbora za mir pod vodstvom SAD-a, iznio okvir za demilitarizaciju Gaze. Taj je plan izravno povezao razoružavanje palestinskih frakcija s početkom masovne obnove razorenog teritorija.

Visoki palestinski dužnosnik blizak pregovorima izjavio je za BBC da je Hamas obavijestio regionalne posrednike kako neće sudjelovati u razgovorima o drugoj fazi sve dok Izrael u potpunosti ne provede prvu fazu.

"Čekamo da Mladenov dostavi jasan raspored za Izrael kako bi ispunio preostale obveze prve faze, uz jamstva za zaustavljanje izraelskih kršenja, prije nego što počne bilo kakva rasprava o drugoj fazi", poručili su iz Hamasa.

Palestinske frakcije smatraju da je pitanje oružja vezano uz sveobuhvatno rješenje i pravo naroda na samoodređenje, a ne uz parcijalne dogovore koji, prema njihovim tvrdnjama, idu na ruku Izraelu.

Što Hamas traži prije predaje oružja?

Dok Izrael poručuje da neće ići dalje bez napretka u razoružavanju Hamasa, palestinska strana popisala je zahtjeve koje smatra neispunjenima iz prve faze:

Potpuno povlačenje izraelske vojske iz Gaze.

Otvaranje prijelaza Rafah i svih ostalih prijelaza za ljude i robu.

Doprema dostatne pomoći i komercijalnih dobara.

Obnova električne mreže i osposobljavanje bolnica, pekara i vodovoda.

Dovođenje teške mašinerije za uklanjanje ruševina.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ostaje pri svom čvrstom stavu, ranije upozorivši Hamas da će biti razoružan "ili na lakši ili na teži način". S druge strane, Mladenov je pred Vijećem sigurnosti UN-a naglasio da bi polaganje oružja bio "odlučujući raskid s ciklusima nasilja", nudeći stanovnicima Gaze izbor između "obnove rata ili novog početka".

Tragična bilanca sukoba

Od početka rata, izazvanog napadom Hamasa 7. listopada 2023., u Gazi je ubijeno više od 72.330 ljudi, prema podacima tamošnjeg ministarstva zdravstva. Zastrašujuć je podatak da je čak 757 osoba poginulo od početka primirja 10. listopada 2025., što Hamas koristi kao dokaz da Izrael ne poštuje dogovoreno.

Trenutno se izaslanstvo Hamasa nalazi u Kairu na sastancima s egipatskim obavještajcima, no nade u brzi nastavak mirovnog procesa sve su manje dok je pozornost međunarodne javnosti prikovana za rat i krhko primirje u Iranu.