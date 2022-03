Grad Mariupolj više ne postoji. Uništeno je više od 90 posto građevina. Evakuaciju čeka više od 100.000 ljudi. Objavljena snimka svjedok je neshvatljivom razaranju.

Objavljena je snimka koja prikazuje razmjere razaranja Mariupolja. Ukrajinske vlada objavila je da su autobusi krenuli put opkoljenog grada radi evakuacije civila. U tom gradu i dalje se vode žestoke borbe, no središte grada je i dalje pod kontrolom ukrajinskih snaga.

Zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk rekla je da su autobusi na putu za Mariupolj u pokušaju da evakuiraju civile iz tog potpuno razorenog grada koji ruske snage drže opkoljenog od početka invazije 24. veljače. Ukrajina i Rusija međusobno se optužuju za onemogućavanje evakuacije stanovnika Mariupolja koji je pod žestokim napadima ruskih snaga i tjednima u njihovom okruženju.

Ukrajinske snage pripremaju se za nove napade na istoku zemlje gdje Rusi jačaju vojnu prisutnost, nakon što su pretrpjeli neuspjehe u blizini glavnog grada Kijeva, izjavio je u četvrtak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

The scale of destruction in #Mariupol visible in this drone footage is shocking. #SaveMariupol #StopRussia pic.twitter.com/t4cHeRWjRi