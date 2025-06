U Nizozemskoj se sastaju šefovi članica NATO-a, koji će razgovarati i o ratu u Iranu u koji se uključila i jedna njihova članica - Sjedinjene Države.

Zemlje članice NATO-a uglavnom nisu otvoreno podržale američke napade na Iran, ali su složne oko jedne stvari, a to je da Iran ne smije posjedovati nuklearno oružje.

Tri zemlje članice, Velika Britanija, Francuska i Njemačka, čak su uoči samita i uoči napada, pokušale razgovarati s Iranom i privoliti ga na nekakav oblik nuklearnog sporazuma. Reporter Dnevnika Nove TV Danijel Vrbota iz Haaga je podsjetio da su sve tri zemlje članice potpisnice sporazuma s Iranom iz 2015. godine, koji je tada uništio američki predsjednik Donald Trump povlačeći SAD iz sporazuma.

Nove europske napore Iran je nazvao nerealnima, a Trump je izjavom da europski napori uopće ne pomažu u rješavanju krize opalio "glasnu pljusku" EU-u. Nakon toga, teško je vjerojatno da će Trump na samitu poslušati bilo kakav savjet.

"Usredotočimo se na bitno. Moj najveći strah bi bio da Iran posjeduje, da može koristiti i raspoređivati nuklearno oružje. To bi bilo gušenje Izraela, cijele regije i drugih dijelova svijeta. Zato je NATO rekao da Iran ne može, i to je dosljedna pozicija NATO-a, da Iran ne može imati u svojim rukama nuklearno oružje. Ne bih se složio da je protiv međunarodnog prava to što je SAD napravio", rekao je Mark Rutte, glavni tajnik NATO-a.

Očekuje se kako će europske zemlje pokušati zadržati u fokusu i rat u Ukrajini. Vezano uz to, u cijelom je NATO savezu najavljeno i povećano izdvajanje za obranu. SAD traži pet posto, a uoči samita cure informacije kako su sve zemlje na to pristale. Promijenjen je i riječnik kako bi i Španjolska bila privoljena na to pristati jer se dosta žestoko tome protivila. Međutim, to će trebati biti implementirano do 2035., a sve će biti revidirano 2029. a tada u Bijeloj kući više neće biti Donald Trump, naglasio je Vrbota.