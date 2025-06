I dok se živa u termometru u ponedjeljak penjala iznad 30 stupnjeva, spas od vrućine tražio se u moru iako je i ono već zakuhalo na 25 stupnjeva.

"Jako je lijepo i jako toplo, ali i jako slano. Slanije nego Atlantik. Jako je bistro, bistrije nego na plažama na kojima sam bio prije", rekao je Ruben iz Velike Britanije.

Kakvoću vode dokazuju i mjerenja. Na 230 plaža od Savudrije do Brestove – zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje.

U uzorcima mora nema mikrobioloških pokazatelja onečišćenja. More se testira od polovice svibnja do početka listopada. I to svakih 15 dana na istim mjernim točkama.

Ostatak priče o kakvoći mora donosi novinarka Dnevnika Nove TV Lina Dollar.