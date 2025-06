Od ponedjeljka ulicom uz zagrebački Hipodrom više ne prometuju ni gradski autobusi. Prolaz je dozvoljen samo onima koji rade na organizaciji koncerta.

Za građane koji s Kajzerice putuju autobusom pronađeno je alternativno rješenje: ZET-ov mini autobus koji vozi okolnim putem i stanica uz cestu. Tako će biti još oko dva tjedna, a stanari se prilagođavaju novonastaloj situaciji.

"Razumijem da se mora kao zbog radova zatvoriti, ali nisam siguran koliko to sad točno pomaže. Evo sad dva, tri tjedna prije, nisam siguran", rekao je Mateo.

"Moraju se ljudi prilagoditi, ipak se to sve treba pripremiti. Koliko god je to žrtva da je gužva u prometu, treba to nekako pretrpjeti za neko veće dobro, da bi se ovo sve moglo organizirati", smatra Martin.

Ulica Jozsefa Antalla ulica zatvorena je za sva vozila, a prema neslužbenim informacijama za vozila će se na dan koncerta zatvoriti Jadranski most, Most slobode i Most mladosti. Isto će biti i s cijelom Avenijom Dubrovnik, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Kopčić.

"Zatvorilo se pola grada i za Paradu ponosa i za INmusic i za biciklijadu pa nismo uopće čuli nekakve prosvjede. Ne znam zašto se ovdje radi, ali to se jednostavno moralo. Ne zatvaramo mi cestu, nego policija i Grad", napomenuo je Zdravko Barišić, menadžer Marka Perkovića Thompsona.

Manje od dva tjedna do koncerta ni Grad ni organizator još uvijek ne daju odgovor na pitanje što će biti s parkingom. Dnevnik Nove TV neslužbeno doznaje da je organizator predložio zatvaranje trgovačkih centara 5. srpnja da bi se oslobodila njihova parkirna mjesta. To bi se šoping centrima kompenziralo jednom radnom nedjeljom više.

Organizator je ponudio i da zakupi pojedine lokacije na kojim se može parkirati veći broj vozila. Grad je odgovorio da to nije u mogućnosti učiniti. Parking će biti osiguran za organizirane autobuse i vozila osoba s invaliditetom, ali je lokacija zasad nepoznata.

"To isto zajedno i policija i Grad Zagreb razmatraju i gledaju. Bit će i to na vrijeme izvješeno. Na vrijeme je i dva dana prije koncerta", rekao je Barišić.

Uoči koncerta na snazi će biti i poseban režim javnog prijevoza, a detalji će biti poznati nakon izdavanja rješenja za prometne elaborate.