Tko zna koje sve tajne krije svemir... Možda u sljedećih deset godina, koliko će neprekidno raditi najmoderniji i najskuplji teleskop na svijetu, Vera C Rubin smješten u čileanskim Andama, znanstvenici otkriju do sada neotkrivene tajne.

"Ovaj teleskop će vjerojatno dovesti do izuzetnog napretka u razumjevanju nastanka svemira, njegovog razvoja, otkrivanju još uvijek nepoznatih misterija poput tamne energije i tamne materije", objasnio je doc. dr. sc. Tomislav Jurkić s Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci.

Dvije milijarde američkih dolara vrijedan projekt važan je za otkrivanje neistraženih tajni svemira.

"Neće on samo opisati, napraviti cenzus svih astronomskih objekata u svemiru u datom trenutku već će to raditi unutar idućih deset godina i to je ustvari najveća vrijednost ovog projekta ovog teleskopa", kaže Jurkić.

Neki od hrvatskih znanstvenika su na čelu tima.

"To je velika čast i veliko zadovoljstvo za Sveučilište u Rijeci i naravno fizičare na sveučilištu u Rijeci a naša veza sa svime time skupa i ključno ime je fizičar, veliki fizičar i hrvatski Željko Ivezić koji je ustvari direktor cijelog opservatorija", kaže prof. dr. sc. Senka Mačešić, prorektorica Sveučilišta u Rijeci.

