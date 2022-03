35. dan ruske agresije na Ukrajinu. Novi krug pregovora završen je u utorak. Nastavak se očekuje u sljedeća dva tjedna. Civili i dalje stradaju.

Desetak članova Odbora za vanjske odnose američkog Senata želi izbaciti Rusiju iz Vijeća Ujedinjenih naroda.

Ukrajina i brojne zemlje koje nisu članice NATO-a pozvane su sljedećeg tjedna da prisustvuju dijelu dvodnevnog sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a.

Glasnogovornik Kremlja rekao je da nitko ne razmišlja o korištenju nuklearnog oružja.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

16:36 U Irpinu je ubijeno do 300 ukrajinskih civila i 50 vojnika. "Rusi su zgnječili tijela tenkovima, samo su ih ugurali u asfalt", rekao je gradonačelnik Oleksandr Makrušin. Točan broj mrtvih ostaje nepoznat jer su ljudi zakapani u dvorištima tijekom napada, navode lokalni dužnosnici.

⚡️ Up to 300 Ukrainian civilians and 50 servicemen were killed in Irpin. "Russians crushed the bodies with tanks, just squeezed them into the tarmac," the mayor Oleksandr Makrushyn said. The exact death toll remains unknown because people were buried in yards during hostilities. — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 30, 2022

16:32 Satelitske snimke iz lipnja 2021. i 29. ožujka 2022. pokazuju kako su borbe sravnile s zemljom cijele stambene četvrti u opkoljenom gradu Mariupolju. Ovo je kvart u centru grada uz Dramsko kazalište.

168/ Before and after satellite images from June 2021 and March 29, 2022, show how fighting has leveled entire residential neighborhoods in the besieged city of Mariupol. This is a neighborhood in the city center next to Drama Theater.



📸: @maxar pic.twitter.com/GuM97zSe8C — Evan Hill (@evanhill) March 30, 2022

16:28 Norveške vlasti su poslale Ukrajini 2000 protutenkovskih bacača granata M72, objavili su lokalni dužnosnici.

Časnik ukrajinskog operativnog zapovjedništva Jug, Vladislav Nazarov, kazao je kako ruski brodovi nastavljaju s manevrima u blizini Odese. Prema njegovim riječima, još uvijek postoji opasnost od iskrcavanja neprijateljskih postrojbi.

Rusija neće odmah tražiti da kupci plaćaju njezin plin u rubljima, priopćeno je iz Kremlja. Obećavaju postupni prijelaz dok Rusija radi na ideji o proširenju popisa svog izvoza koji zahtijeva plaćanje u rubljima.

Više o ratu u Ukrajini iz minute u minutu ranije tijekom dana možete čitati >>OVDJE.