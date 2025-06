Stiže vrhunac toplinskog vala, a nekima i osvježenje: Meteorolog otkrio što nas sve čeka

Jedna izraženija hladna fronta premješta se sjevernije od Hrvatske. Jaka nevremena donijela je ponajprije Austriji, dok će naše sjeverne krajeve samo okrznuti i dalje odmicati na sjeveroistok. Iza fronte atmosfera se naglo stabilizira i tlak zraka raste, tako da nam se nastavljaju sunčani i vrući dani.

U utorak prijepodne na Jadranu će biti vedro, a u unutrašnjosti sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Puhat će slab vjetar, na moru jugo, najavio je mMeteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić. Već će od jutra biti toplo, najniža temperatura u unutrašnjosti će iznositi između 14 i 19, a na obali oko 22 stupnja

Vrijeme u utorak

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj tako biti sunčano i vruće, ali postoji mala mogućnost za kratke, lokalne pljuskove, osobito uz granicu sa Slovenijom. Puhat će slab i topao vjetar, južnih smjerova, a temperatura će biti između 32 i 34 stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu će se nakon oblačnijeg jutra nebo razvedravati pa će poslijepodne biti sunčano i vruće, samo uz malo oblaka. Puhat će vjetar, okrenut će na jugoistočni, a najviša temperatura bit će oko 32 stupnja.

Sunčan i većinom vedar dan očekuje se i u Istri, Primorju i na Kvarneru. Samo je u unutrašnjosti Istre u popodnevnim satima mala mogućnost za lokalni pljusak. Puhat će slab do umjeren vjetar, južnih smjerova i uz temperaturu od oko 30 stupnjeva.

I u Gorskom kotaru i Lici vrijeme će biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, pri čemu uz granicu sa Slovenijom može pasti poneki kratak pljusak. I ovdje će biti vruće uz temperaturu od 28 do 31 Celzijev stupanj.

U Dalmaciji će biti sunčano, vedro i vruće. Vjetar će sredinom dana okrenuti s juga prema maestralu, a temperatura će rasti do vrijednosti između 30 i 34 stupnja.

Temperatura mora u ponedjeljak je bila od 22 do 25, a od utorka će biti još toplije. Sljedeću buru, koja će ponovno malo ohladiti more, očekuje se tek u petak.

Vrijeme tijekom idućih dana

Sredinom tjedna na kopnu će biti pretežno sunčano i vrlo vruće. U četvrtak se očekuje vrhunac vrućine s temperaturom iznad 35 stupnjeva. Navečer zatim raste mogućnost za pljuskove i grmljavinu, osobito u sjevernim predjelima, pri čemu je moguće i nevrijeme. U petak će biti vjetrovitije, uz osjetno nižu temperaturu te još malo kiše ili poneki pljusak.

Na obali sljedećih dana biti sunčano i vrlo vruće uz slab do umjeren maestral. Noću se temperatura neće spuštati ispod 23-24 stupnja tako da će se teže spavati, dok će danju rasti do 33, 34. U noći sa četvrtka na petak može biti ponekog pljuska na sjevernom Jadranu. U petak će zatim zapuhati umjerena do jaka bura i donijeti barem blago osvježenje.

Većinu tjedna bit će sunčano i vrlo vruće. Ušli smo u toplinski val, čiji vrhunac očekujemo u četvrtak, kad će temperatura prelaziti 35 Celzijevih stupnjeva. Zatim u četvrtak navečer u kopnene predjele stiže kratkotrajno pogoršanje, pri čemu je moguće i nevrijeme. Za vikend će zato biti malo manje vruće, na moru uz buru.