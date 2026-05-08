FOTO Slavni glumac objavio sliku Trumpa u grobu: Stigao mu ekspresni odgovor

Bijela kuća nazvala je glumca iz Ratova zvijezda Marka Hamilla bolesnom osobom u četvrtak nakon što je na jednom od glumčevih računa na društvenim mrežama objavljena fotografija američkog predsjednika Donalda Trumpa u grobu, generirana umjetnom inteligencijom.

Na slici je prikazan Trump kako leži zatvorenih očiju uz nadgrobni spomenik, okružen tratinčicama, uz natpis "Kad bi samo..." s nadgrobnim natpisom "Donald J. Trump 1946.-2024.". Fotografija je objavljena na Hamillovom verificiranom Bluesky računu.

Hamill, koji je glumio Lukea Skywalkera u klasičnim filmovima Ratovi zvijezda, premijerno prikazanima 1977., napisao je da bi Trump "trebao živjeti dovoljno dugo da svjedoči svome neizbježnom razornom porazu na međuizborima, da bude odgovoran za svoju neviđenu korupciju, da bude opozvan, osuđen i ponižen zbog svojih bezbrojnih zločina".

"Dovoljno dugo da shvati da će u povijesnim knjigama biti zauvijek osramoćen", dodao je glumac.

Objava Marka Hamilla Foto: Screenshot/X

Bijela kuća odgovorila je na platformi X, nazvavši Hamilla "bolesnom osobom".

"Ovi radikalni ljevičarski luđaci jednostavno si ne mogu pomoći", stoji u objavi za medije Bijele kuće. "Ovakva retorika upravo je ono što je inspiriralo tri pokušaja atentata na našeg predsjednika u dvije godine".

.@MarkHamill is one sick individual.



These Radical Left lunatics just can’t help themselves.



This kind of rhetoric is exactly what has inspired three assassination attempts in two years against our President. pic.twitter.com/daJqcyssm7 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 7, 2026

Hamill je kasnije uklonio sliku nadgrobnog spomenika, pokušavši pojasniti objavu.

"Zapravo sam mu poželio suprotno od smrti, ali ispričavam se ako vam se slika čini neprikladnom", napisao je na Blueskyju.

Prošli je mjesec muškarac upao na sigurnosnu kontrolnu točku i pucao iz sačmarice usred svečane večere Udruge dopisnika Bijele kuće, što su vlasti ocijenile kao pokušaj atentata na Trumpa.

Usto je američki predsjednik ranjen u uho 2024. na skupu u Pennsylvaniji. Napadača je ubila Tajna služba. Također 2024. godine Tajna služba je otkrila muškarca koji se skrivao u grmlju s oružjem nedaleko od mjesta na kojemu je Trump igrao golf. U veljači je osuđen za atentat.