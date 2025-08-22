U Gazi pola milijuna ljudi gladuje: "Trenutak kolektivne sramote. Proganjat će nas i mora nas proganjati"

Iz pojasa Gaze stižu potresni i uznemirujući prizori. "Glad koja će nas sve proganjati i mora nas proganjati", kaže Tom Fletcher, zamjenik tajnika UN-a za humanitarna pitanja.



UN-ovo tijelo za nadzor sigurnosti hrane prvi put je potvrdilo glad u gradu Gazi. Prema palestinskim izvorima dosad je umrlo više od 250 ljudi među kojima i stotinjak djece.



"Mariam je počela pokazivati ​​znakove pothranjenosti dok smo bili u Rafahu. U to vrijeme glad nije bila tako jaka kao sada. Zbog ekstremne gladi s kojom se sada suočavamo, izgubila je još više kilograma - pala je na samo devet kilograma", govori Palestinka

Madlala.



Zalihe mlijeka za dojenčad su gotovo iscrpljene, a majke ne mogu dojiti zbog vlastite pothranjenosti. Na tržnicama gotovo pa i nema mlijeka, dodataka prehrani, a tamo gdje ih ima - cijene su vrlo visoke.

"Moj sin je stalno patio od pothranjenosti i nadutosti zbog nedostatka mlijeka. Davala bih mu bilje, ali to ga ne bi zasitilo, kao da pije vodu. Bez mlijeka se ne bi zasitio. Smanjio je drastično težinu", kazala jePalestinka Hatem.

Zdravstveni sustav je preopterećen. Nedostatak lijekova i medicinske opreme ugrožava živote ranjenih i bolesnih. Neonatalni i pedijatrisjki odjeli nemaju osnovne potrepštine kako bi pomogli djeci i bebama.



"Trenutačno se nalazimo u pedijatrijskoj bolnici, gdje svaki dan na odjel za prehranu dolazi više od 60 slučajeva. Neki od slučajeva su primljeni zbog teške pothranjenosti, ali iskreno, ne možemo im pružiti nikakvu medicinsku pomoć zbog nedostatka", upozorio je Aaed Khalaf s Odjela za pedijatriju u bolnici Nasser.

Proglašena glad u Gazi - 1 Foto: DNEVNIK.hr



514.000 ljudi ili četvrtina stanovništva u Gazi gladuje. Očekuje se da će taj broj tijekom rujna još rasti.



"To je glad koju svi mi promatramo. Svi to priznaju, glad u Gazi je svjetska glad. To je glad koja pita: 'Ali što ste učinili?'. Ovo je trenutak kolektivne sramote", kaže Fletcher.



UN za glad optužuje Izrael. Upozoravaju da je ratni zločin koristiti izgladnjivanje kao oružje. Izrael odbacuje izvješće i tvrdi da gladi nema.

Proglašena glad u Gazi - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Raseljeni Palestinci žive u šatorima, ruševinama i improviziranim skloništima, bez pristupa vodi, struji, sanitarijama i zdravstvenoj skrbi. Seljenje otežava dolazak hrane i lijekova. Ljudi umiru dok pokušavaju doći do pomoći koja stiže na kapaljku.



"Glad, glad u najtočnijem smislu. Tri kilometra, ili barem dva - to je udaljenost, kao što vidite. I hodam tu udaljenost dva puta na dan, ili svaka dva ili tri dana, ovisno o sreći ako uspijem nabaviti hranu. To je život koji živimo", objašnjava Palestinka Umm Ahmed.

Proglašena glad u Gazi - 3 Foto: DNEVNIK.hr

I dok se humanitarna situacija pogoršava, Izrael ne odustaje od invazije na Gazu. Izraelski premijer Netanyahu je odobrio vojni plan zauzimanja grada Gaze. Istodobno je naložio pregovore za oslobađanje preostalih Hamasovih talaca i okončanje rata, ali pod uvjetima prihvatljivim Izraelu. To uključuje potpuno razoružanje Hamasa.

UNICEF Hrvatska prikuplja sredstva za pomoć djeci Gaze, a sve informacije možete pronaći na njihovoj stranici unicef.hr.