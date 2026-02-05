U suzama na optuženičkoj klupi: Posrnuli sin princeze više puta prekidao svjedočenje

Suđenje sinu norveške krunske princeze ide dalje. Marius Borg Høiby prvi je put svjedočio na sudu, a njegova izjava bila je vrlo emotivna.

Borg Høiby pojavio se potresen pred sucem, a svjedočenje je prekinuo više puta kako bi obrisao suze, prenosi BBC.

Potresen suđenjem rekao je kako mu je vrlo teško govoriti o njegovim postupcima naglašavajući kako je od svoje treće godine pod budnim okom medija.

Marius Borg Høiby, sin norveške krunske princeze - 2 Foto: Profimedia

U svom svjedočenju trudio se naglasiti kako je uvijek bio "sin svoje majke", a nikada samo Marius. Nadodao je kako je u prošlosti vodio turbulentan život, popraćen drogom i alkoholom. Prema njegovim riječima, sve to proizašlo je iz snažne želje za potvrdom.

Svjedočila je i prva žena koja ga je optužila za silovanje. Prema njenim tvrdnjama, silovanje se dogodilo 2018. godine, a ona ga se slabo sjeća. Kaže kako joj je sve kao "crna rupa", a smatra da je bila i drogirana.

Policija je ženi pokazala video seksualnog odnosa, a ona je potvrdila da se sjeća samo obrisa tog događaja.

Marius Borg Høiby, sin norveške krunske princeze - 3 Foto: Profimedia

Tijekom svog prvog pojavljivanja na sudu Høiby je bio vidno uznemiren i tresao se. Smatra se kako je noć proveo u bolnici umjesto u zatvoru, ali vratio se na suđenje narednog dana.

Za njegovu majku taj događaj došao je u vrlo lošem trenutku. Princeza Mette-Marit suočava se s kritikama zbog navodnih veza s američkim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Marius Borg Høiby, sin norveške krunske princeze Foto: Profimedia

Protekli događaji, a posebno suđenje sinu princeze, bacili su dugu sjenu na ugled kraljevske obitelji. Bitno je naglasiti kako Marius Borg Høiby nije službeni član kraljevske obitelji, ali njegovi postupci itekako utječu na nju.