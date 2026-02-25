Favorit za novog premijera je 35-godišnji bivši reper

Nakon prošlogodišnjih prosvjeda mladih Nepalaca koji su primorali premijera K.P. Sharmu Olija da napusti dužnost, stanovnici himalajske zemlje u ožujku izlaze na izbore, a favorit na njima je 35-godišnji bivši reper.

Nakon nemira u kojima je poginulo 77 ljudi te je zbačen predsjednik vlade, mladim Nepalcima, predvodnicima prosvjeda, obratio se tadašnji gradonačelnik Katmandua Balendra Shah.

"Draga generacijo Z, stigla je ostavka vašeg ubojice”, napisao je 35-godišnjak poznatiji pod nadimkom Balen. "Sada će vaša generacija morati voditi zemlju. Pripremite se”.

Pet mjeseci kasnije, glazbenik koji je političko iskustvo stekao tek kao gradonačelnik prijestolnice od 2022. do siječnja ove godine, dominira utrkom za novog premijera Nepala uoči općih izbora zakazanih za 5. ožujka. Iako u Nepalu ne postoje pouzdana istraživanja javnog mnijenja, četiri politička analitičara i lokalni mediji predviđaju Balenovu pobjedu i poraz tradicionalne političke elite.

"Balen Shah je toliko popularan da autobusi koji voze prema Katmanduu nose naljepnice s natpisom 'Putujemo u Balenov grad'", rekao je Bipin Adhikari, stručnjak za ustavno pravo i profesor na sveučilištu u tom gradu.

Uspon izvan sustava

Preuzimanje vlasti predstavljalo bi kulminaciju dramatičnog uspona čovjeka koji se proslavio rap glazbom kritičnom prema političkim elitama.

Njegova pobjeda mogla bi redefinirati politiku ove himalajske nacije smještene između Kine i Indije, kojom su desetljećima dominirale etablirane stranke poput Olijevih komunista (CPN-UML) sklonih Kini i centrističkog Nepalskog kongresa, bliskog Indiji.

Balenova stranka Rastriya Swatantra (RSP) nova je sila na političkoj sceni, smještena u ideološki centar. U svom izbornom manifestu ona najavljuje "uravnotežene vanjske odnose" s moćnim susjedima, najmnogoljudnijim svjetskim državama.

Dio Shahove popularnosti proizlazi iz njegova mandata na čelu Katmandua. U gradu s oko 850.000 ljudi Balen se fokusirao na infrastrukturu, zbrinjavanje otpada i dostupnost zdravstvene zaštite.

Ipak, on se suočio i s kritikama Human Rights Watcha koji ga optužuje da je koristio policiju za zapljenu imovine uličnih prodavača i beskućnika. Shah je u siječnju podnio ostavku na mjesto gradonačelnika kako bi se kandidirao na općim izborima.

Moć društvenih mreža

Za razliku od tradicionalne elite, Shah izbjegava srednjostrujaške medije. Snaga mu leži u izravnoj komunikaciji s mladima putem društvenih mreža, gdje ga prati više od 3,5 milijuna ljudi. Njegov vizualni identitet – tamne sunčane naočale i prosijeda brada – postao je zaštitni znak kampanje.

"Ono što Balena čini posebnim je povezanost s mladima, no posao premijera neće mu biti lak zadatak", upozorava neovisni analitičar Puranjan Acharya.

Rođen u obitelji liječnika ajurvedske medicine i kućanice, Shah se rano okrenuo poeziji, a potom i rapu pod utjecajem američkih izvođača poput Tupac Shakura i 50 Centa.

Diplomirao je građevinu u Nepalu, a magistrirao inženjerstvo u južnoj Indiji, u trenutku dok je u domovini već bio glazbena zvijezda. Njegove pjesme, često kritične prema vladajućoj klasi, brzo su se proširile zemljom u kojoj 20 posto stanovništva živi u ekstremnom siromaštvu. Pjesma 'Balidan' (Žrtva) iz 2019. ima više od 12 milijuna pregleda na YouTubeu.

Shahov RSP u programu najavljuje otvaranje 1,2 milijuna radnih mjesta i zaustavljanje emigracije. Cilj stranke je povećati dohodak po glavi stanovnika s 1.447 na 3000 dolara, udvostručiti BDP na 100 milijardi dolara te osigurati zdravstveno osiguranje za cijelo stanovništvo – sve u roku od pet godina.