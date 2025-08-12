Obavijesti Foto Video Pretražite
TOPLINSKI VAL

Zbog paklenih vrućina požari u više zemalja, umrlo dijete: "Toplinski valovi tiho se prikradaju..."

Piše Hina, 12. kolovoza 2025. @ 08:15 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Imago Lifestyle via Guliver
Crvena upozorenja oglašena su u Francuskoj, Italiji i na Balkanu, dok su tisuće ljudi zbog požara evakuirane iz svojih domova i turističkih odredišta.
  1. Nesreća kod Rugvice - 6
    promet potpuno zatvoren

    Teška nesreća na autocesti kod Zagreba, sudarilo se 5 vozila i cisterna: Jedna osoba poginula, četiri ozlijeđene
  2. Dark Eagle sustav hipersoničnih projektila
    REGIONALNE NAPETOSTI

    Kina bjesni zbog američkog tajnog oružja: Pogledajte njegov domet, to je pokazivanje vojne snage
  3. Italija, ilustracija
    STIŽE NA ADRESU

    Susjedi uveli drakonske kazne: Ako ovo napravite, platit ćete 18.000 eura

Užasni prizori na mjestu teške prometne nesreće kod Rugvice
jedan mrtav, četvero ozlijeđenih
FOTO Užasni prizori na mjestu teške nesreće: Smrskani automobil i prevrnuta cisterna
Požar na Pagu: Automobil izletio s ceste, vatra zahvatila šumu
Pune ruke posla za vatrogasce
VIDEO Nesreća na otoku: Automobil sletio s ceste i planuo u sekundi, buknuo požar
Albanese: Netanyahu negira humanitarnu krizu u Gazi
ANTHONY ALBANESE
Svjetski čelnik kritizirao Netanyahua: "Poriče sve što se događa nevinim ljudima"
Europski toplinski val oborio rekorde i izazvao požare, dijete umrlo u Italiji
TOPLINSKI VAL
Zbog paklenih vrućina požari u više zemalja, umrlo dijete: "Toplinski valovi tiho se prikradaju..."
DHMZ: Sunčano i vrlo vruće
DHMZ
Hrvatska se prži! Četiri regije pod crvenim upozorenjem
Razbuktao se požar kod Krila Jesenice
NOVI PROBLEMI
VIDEO Razbuktao se požar kod Krila Jesenice: Pogledajte kakvo je stanje jutros
Teška prometna nesreća na čvoru Rugvica: Sudarilo se više vozila, jedna osoba poginula
promet potpuno zatvoren
Teška nesreća na autocesti kod Zagreba, sudarilo se 5 vozila i cisterna: Jedna osoba poginula, četiri ozlijeđene
Hipersonični obračun: SAD rasporedio raketu koja može pogoditi kineske baze u 30 minuta
REGIONALNE NAPETOSTI
Kina bjesni zbog američkog tajnog oružja: Pogledajte njegov domet, to je pokazivanje vojne snage
Susjedi uveli drakonske kazne: Ako ovo napravite, platit ćete 18.000 eura
STIŽE NA ADRESU
Susjedi uveli drakonske kazne: Ako ovo napravite, platit ćete 18.000 eura
VREMENSKA PROGNOZA: Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje ostatak tjedna
VREMENSKA PROGNOZA
Hoće li biti predaha od visokih temperatura? Meteorolog otkrio što nas očekuje do kraja tjedna
Nastavlja se pljačka turista na kuhanim i pečenim kukuruzima: Cijena 800 posto veća od nabavne
LUKSUZ KUKURUZ
Poljoprivrednici klip kukuruza prodaju za 50 centi, a pogledajte cijene pečenih i kuhanih
Nedaleko o Pelješkog mosta uočen je uginuli dupin
tužan prizor u moru
UZNEMIRUJUĆE Tragičan pronalazak na jugu Hrvatske: "Velika je vjerojatnost da je u pitanju ljudski faktor"
vijesti
Hipersonični obračun: SAD rasporedio raketu koja može pogoditi kineske baze u 30 minuta
REGIONALNE NAPETOSTI
Kina bjesni zbog američkog tajnog oružja: Pogledajte njegov domet, to je pokazivanje vojne snage
Nedaleko o Pelješkog mosta uočen je uginuli dupin
tužan prizor u moru
UZNEMIRUJUĆE Tragičan pronalazak na jugu Hrvatske: "Velika je vjerojatnost da je u pitanju ljudski faktor"
Teška prometna nesreća na čvoru Rugvica: Sudarilo se više vozila, jedna osoba poginula
promet potpuno zatvoren
Teška nesreća na autocesti kod Zagreba, sudarilo se 5 vozila i cisterna: Jedna osoba poginula, četiri ozlijeđene
show
Alen Slavica oprostio se od Gabi Novak
''Veća od svih standarda''
Suprug Arsenove kćeri otkrio nepoznatu stranu naše glazbene dive: ''Velika Gabi o tome je šutjela''
Lu Dedić oglasila se nakon smrti bake Gabi Novak
oproštaj koji lomi srca
Shrvana Lu Dedić oglasila se nakon smrti bake Gabi Novak: ''Sretan put...''
Mate Bulić na Instagramu podijelio video dječaka koji s njim pjeva veliki hit
''tako se pjeva!''
Ma kakav nastup! Poslušajte kako dječak s Matom Bulićem pjeva njegov najveći hit
zdravlje
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Piše psihologinja
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Normalno ili ne?
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
zabava
I njima je već dosta turista: Snimka skupila više od 90 milijuna pregleda, pogledajte ovaj hit
Jao…
I njima je već dosta turista: Snimka skupila više od 90 milijuna pregleda, pogledajte ovaj hit
Poštar pitao djevojčicu gdje joj je mama pa dobio višak informacija
LOL
Poštar pitao djevojčicu gdje joj je mama pa dobio višak informacija
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
Hmm…
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
tech
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Umjetna inteligencija
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
VIDEO Ono što je ovaj iskusni ronilac doživio i snimio ostali mogu samo sanjati
Spektakularne snimke
VIDEO Ono što je ovaj iskusni ronilac doživio i snimio ostali mogu samo sanjati
Totalni raspad Googleova AI chatbota: “Ja sam budala. Sramota sam za svoju vrstu i ovaj planet”
Prekipjelo mu
Totalni raspad Googleova AI chatbota: “Ja sam budala. Sramota sam za svoju vrstu i ovaj planet”
sport
Oglasila se sudačka komisija: Evo što su rekli za dva penala na Poljudu
Sedam situacija
Oglasila se sudačka komisija: Evo što su rekli za dva penala na Poljudu
Veliki promašaj Brune Petkovića u debiju za Kocaelispor
Uf, kakav peh
VIDEO Petković promašio dvije ogromne priliku u debiju za novi klub
Torcida dodijelila nagradu Hajdučko srce za sezonu 2024/25.
Iznenađenje ili?
Torcida dodijelila Hajdučko srce: Evo kome je pripala prestižna nagrada
tv
Daleki grad: Što će smisliti da ponovno zauzmu tržište?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Što će smisliti da ponovno zauzmu tržište?
Leyla: Čemu se tako ponosno smije?
LEYLA
Leyla: Čemu se tako ponosno smije?
Daleki grad: Uživaju u tajnim susretima, ali se nadaju da ona neće dugo potrajati
DALEKI GRAD
Uživaju u tajnim susretima, ali se nadaju da ona neće dugo potrajati
putovanja
Pogledajte kako izgleda avion najbogatijeg šefa narkokartela u povijesti
Možete i prespavati
Pogledajte kako izgleda avion najbogatijeg šefa narkokartela u povijesti
Tjedni jelovnik bez pečenja ili kuhanja od 11. 8. do 17. 8. 2025.
Tjedni jelovnik
Kad je prevruće za kuhanje: 7 finih i brzih jela za svaki dan ovoga tjedna
Ove pečene tikvice s krumpirom toliko su fine da ih možete jesti i bez mesa
Savršeno ljetno jelo
Recept za pečene tikvice s krumpirom koje su toliko su fine da ih možete jesti i bez mesa
novac
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
AMERIČKI SAN
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Raj za bogataše
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
lifestyle
Ivana Vrdoljak Vanna u gumenim sandalama Monolith iz Prade
Osebujan model
Gumene sandale nostalgičan su izbor za more, a nosi ih i Vanna
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Ulična moda Šibenik crnka u maslac žutoj haljini 2025.
Odiše svježinom
Haljina iz Šibenika naglašava ženstvenu figuru, a najveći je trend ovoga ljeta
sve
Alen Slavica oprostio se od Gabi Novak
''Veća od svih standarda''
Suprug Arsenove kćeri otkrio nepoznatu stranu naše glazbene dive: ''Velika Gabi o tome je šutjela''
Lu Dedić oglasila se nakon smrti bake Gabi Novak
oproštaj koji lomi srca
Shrvana Lu Dedić oglasila se nakon smrti bake Gabi Novak: ''Sretan put...''
Mate Bulić na Instagramu podijelio video dječaka koji s njim pjeva veliki hit
''tako se pjeva!''
Ma kakav nastup! Poslušajte kako dječak s Matom Bulićem pjeva njegov najveći hit
 
