Europske zračne luke na meti napadača, nastao kaos: Poznato što hakeri ciljaju

Kibernetički napad izazvao je poremećaje u nekoliko zračnih luka drugog dana zaredom, u nedjelju, a hakeri su ciljali tvrtku za tehnologiju prijave putnika, Collins Aerospace.

Zračna luka Bruxelles objavila je da očekuje velike poremećaje i otkazivanje letova u nedjelju kao posljedicu napada.

Gužva u zračnim lukama zbog kibernetičkog napada Foto: Afp

Targetirana je Collins Aerospace, tvrtka koja pruža sustave za prijavu i ukrcaj za neke zrakoplovne kompanije. RTX, matična tvrtka Collins Aerospace, rekla je da je svjesna poremećaja koji je uzrokovan napadom.

"Utjecaj je ograničen na elektroničku prijavu putnika i predaju prtljage te se može ublažiti manualnim operacijama prijave", dodali su iz RTX-a. Tvrtka je rekla da radi na što bržem rješavanju problema.

Poremećaji elektroničkih sustava zakomplicirali su prijavu putnika u zračnim lukama i prisilili osoblje zrakoplovnih kompanija da traže alternativne opcije, poput ručnog ispisivanja ukrcajnih karti ili korištenja rezervnih laptopa.

U subotu je otkazano 35 polazaka i 25 dolazaka. Bruxelles je zabilježio najveći broj otkazanih letova, njih 15. Letovi su također otkazani i u nedjelju.

Učestala meta

Transport i logistika dosljedno spadaju među deset najčešće napadanih industrija u svijetu.

"Zrakoplovna industrija postala je sve atraktivnija meta za kibernetičke kriminalce zbog velike ovisnosti o zajedničkim digitalnim sustavima", rekla je Charlotte Wilson, voditeljica odjela za poduzeća u tvrtki za kibernetičku sigurnost Check Point, za Euronews.

AI sve više povećava broj kibernetičkih napada u svijetu, a Europa je jedno od najpogođenijih područja.

"Kibernetički kriminalci iskorištavaju svaku slabu kariku u ovom visoko povezanom ekosustavu. Ako sektor ne tretira kibernetičku sigurnost kao pitanje kontinuiteta operacija i sigurnosti putnika, a ne samo IT-a, rizik od velikih poremećaja nastavit će rasti", rekla je Wilson.