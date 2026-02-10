VIDEO Ovako je razbijena mreža krijumčara: Kroz pet europskih država prevozili kokain iz Južne Amerike

Kriminalna mreža koja je iz Južne Amerike krijumčarila kokain u Europu razbijena je nakon koordinirane istrage Islanda, Litve i Španjolske, uz potporu Europola i Eurojusta. Skupina je, prema procjenama istražitelja, prekooceanskom trgovinom zaradila oko 4 milijuna eura.

U koordiniranoj akciji 4. veljače uhićene su 24 osobe: 11 na Islandu, šest u Litvi, četiri u Španjolskoj, dvije u Belgiji te jedna u Danskoj. Osumnjičeni su da su organizirali transport kokaina iz Južne Amerike prema Islandu, preko Španjolske i drugih odredišta, objavio je Europol.

Akcija Europola Foto: Europol/Screenshot

Iako se kokain najčešće krijumčari u paketima od jednog kilograma skrivenima među legalnom robom u brodskim kontejnerima, kriminalne mreže stalno prilagođavaju metode kako bi izbjegle otkrivanje. Sve se češće koriste alternativne tehnike skrivanja kojima zaobilaze skenere i pse tragače, upozorili su iz Europola.

Istraga je pokazala da se ova skupina najviše oslanjala na tzv. mule, najčešće osobe u ranjivim životnim okolnostima koje su lako nagovarali ili prisiljavali na krijumčarenje droge. Kuriri su kokain skrivali u prtljazi ili ga krijumčarili gutanjem paketića, a u nekim slučajevima droga se prevozila i u tekućem obliku.

Nakon dolaska na Island, mreža je drogu dalje distribuirala na lokalnom tržištu. Prihod ostvaren krijumčarenjem navodno su prali ulaganjem u nekretnine i drugu imovinu u Litvi.

Litavske i islandske vlasti zajednički su djelovale u Europolu uz potporu njegovih stručnjaka. Kroz više koordinacijskih sastanaka u Haagu, u Eurojustu i Europolu, potvrdile su prisutnost kriminalne mreže u više država te identificirale osumnjičenike u Belgiji, Danskoj, na Islandu, u Litvi i Španjolskoj.