VIDEO Kritizirala ga zbog loše obavljenog posla, pa je ubio čekićem: "Sat vremena umirala je u podnožju stepenica"

Peter Norgrove, 43-godišnji engleski građevinar i Jehovin svjedok, osuđen je na doživotnu kaznu zatvora nakon što je čekićem napao i ubio 58-godišnju Sharon Gordon, koja ga je zaposlila da proširi dio prizemlja njezine kuće.

Norgrove je u srpnju 2022. godine Gordon najmanje osam puta udario čekićem po glavi.

Do incidenta je došlo nakon što je 58-godišnjakinja sa svojim prijateljicama kritizirala njegov rad. Problem je bio u tome što mu je za posao od šest tjedana trebalo čak 15 mjeseci.

Pola sata nakon što su prijateljice otišle, Norgrove je otišao u kuću te je napao Gordon. Sigurnosne kamere koje se nalaze u dvorištu uhvatile su zvukove vrištanja i snažnih udaraca.

#JAILED | A man who murdered a woman in her #Dudley home while carrying out building work has been jailed for life.

Peter Norgrove, from #Sedgley was sentenced at Wolverhampton Crown Court today for killing Sharon Gordon in July last year.

More here 👉https://t.co/2jDJQmk7tf pic.twitter.com/V2ZaWCd9bz