Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević dao je iskaz u USKOK-u o aferi Hipodrom, a nakon toga se obratio novinarima pred zgradom USKOK-a.

Najprije je rekao da en možemo komentirati sam iskaz.

"Odazvao sam se, želim da se to raščisti, to mi je u interesu i svima nam je to u interesu. Ako je ukraden gradski novac, apsolutno sam za to da se otkrije tko je za to kriv i da odgovara. Što se tiče tajminga, to sam isto tako rekao, ja se ne sjećam da se to ikad dogodilo, da dužnosnik koji se kandidira tjedan dana prije izbora daje iskaz kao svjedok. Ali evo, sada se dogodilo. Mislim da nam se na taj način želi napraviti politička šteta, ali neće u tome uspjeti. Već se u anketama vidi da građani vide o čemu se radi", rekao je Tomašević.

Potvrdio je da je i dalje u ulozi svjedoka.

"Tek treba utvrditi jesu li svi zaštitari koji su plaćani tamo i bili, to će utvrditi istraga, a onda treba utvrditi i tko je sve za to znao, tko je u tome sudjelovao i s kojim motivima", rekao je.

Novinari su ga pitali o informaciji da je on odobravao da se novac transferira Ustanovi za upravljanje sportskim objektima na što je rekao sljedeće:

"Ne, širi se svašta. Ja potpisujem sve ugovore zato što je centralizirana javna nabava u Gradu Zagrebu, to je tisuću ugovora godišnje, ali naravno nisam potpisivao nikakve fakture za plaćanje ovim zaštitarskim tvrtkama, a što se tiče osiguravanja novca, o proračunu Ustanove odlučuje Gradska skupština."

U srijedu je u USKOK-u ispitan i Tomaševićev zamjenik Luka Korlaet.