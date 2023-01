Kompanija Energoinvest zatražila je odobrenje vlasti u Federaciji BiH za smanjenje cijene plina građanima i gospodarstvu za gotovo 10 posto nakon što je od ruskog Gazproma dobila povoljniju cijenu tog energenta za prvo tromjesečje, a došlo je i do promjene tečaja američkog dolara i konvertibilne marke (KM).

U priopćenju te kompanije koja uvozi plin u BiH navedeno je kako je novim ugovorom s ruskim opskrbljivačem cijena plina umanjena za 4,98 posto u odnosu na razdoblje iz posljednjeg tromjesečja 2022. godine. Uz to je došlo i do 'značajne promjene' još dva parametra koja sudjeluju u formiranju cijene i to cijene transporta plina preko teritorija Republike Srpske te smanjenja vrijednosti dolara u odnosu na konvertibilnu marku.

"Zato predlažemo da se cijena prirodnog plina umanji za 9,6 posto u odnosu na cijenu iz prethodnog tromjesečja 2022. godine", naveli su iz Energoinvesta.

Da bi građani i gospodarstvo dobili nižu cijenu plina potrebno je da tu odluku potvrdi Vlada Federacije BiH. Tijekom prošle godine plin je poskupio za više od 35 posto gospodarstvu i građanima u BiH.

Ta se zemlja opskrbljuje plinom preko tzv. turskog plinskog toka, koji je zajednički projekt Gazproma i Turske. Federacija BiH je prošle godine jednostrano raskinula ugovor o opskrbi plinom preko Mađarske zbog čega je tamošnji plinski operater FGSZ pokrenuo međunarodnu arbitražu, zahtijevajući više od 20 milijuna dolara odštete.