Porez na gorivo bio je kap koja im je prelila čašu. Odjenuli su žute prsluke i izašli na ulice. Obični ljudi, radnici, umirovljenici, studenti. Bijesni zbog sve većeg jaza između bogatih i siromašnih, svoje su nezadovoljstvo iskazivali središtem Pariza. I premda su u svijet odaslane slike nasilja, razbijanja i paleži, ekipa emisije Provjereno uvjerila se kako je većina prosvjednika mirno tražila svoja prava.

Sve je počelo zbog poreza na gorivo, a pretvorilo se u borbu protiv negativnih strana neoliberalnog kapitalizma, sve većeg jaza između bogatih i siromašnih, nestajanja srednje klase koja preživljava unatoč radu. Narod Francuske ustao je, na prsa stavio žute prsluke i političarima poručio - dosta je.

Premda su u svijet odaslane slike nasilja, razbijanja, paljenja, reporterka emisije Provjereno otišla je na jedan subotnji prosvjed i sama se uvjerila kako je većina prosvjednika mirno tražila svoja prava: manje poreze, veće plaće i bolji standard života. I iako je francuski predsjednik Emmanuel Macron napravio korake u tom smjeru i odaslao pomirljivu poruku, žuti prsluci najavljuju nove prosvjede. A pokret se širi po Europi. Ekipa Provjereno bila je u središtu Pariza, među prosvjednicima i policijom, suzavcima i letećim kamenjem.

Za prosvjede se dobro spremila i policija. Njih 9000 bilo je raspoređeno po ključnim točkama u središtu Pariza. Policija je blokirala prilaze glavnim točkama i sve su pregledavali, čak i novinare.

Suzavac nakon pjesme

Do Elizejske poljane išlo se okolnim putevima, grupno i uz pjesmu. U blizini avenije, Avenue des Champs-Elysees, ekipa emisije Provjereno sa žutim prslucima prošla je još jednu strogu kontrolu. Pred avenijom su bili okruženi tisućama prosvjednika i opkoljeni policijom. Prosvjednici pred Slavolukom pobjede dijele cvijeće, vesele se.

Poslije pjesme čuli su se zvuci suzavaca. Policija ih baca na prosvjednike koji su nemirni. Neki prosvjednici vratili su suzavce policiji, ali toliko ih je ispaljeno da se i zrak muti, a oči peku. Ekipa Provjerenog zateka se u gužvi kada je suzavac bačen.

Policiji i žutim prslucima u pomoć su pristigli i liječnici i vatrogasci iz drugih zemalja. Liječnik iz Njemačke došao je do ekipe emisije Provjereno usred sukoba i pokazao im što su vatrogascu napravili policajci. ''Vidjeli smo ozlijeđenu osobu, otišli smo joj pomoći. Vidjeli su da pomažemo osobi i pucali su. To se ne radi'', rekao je vatrogasac Matiu.

''U jedan sat imali smo 13 ljudi ozlijeđenih glava i 17 kojima je suzavac nadražio oči. A ni policija nije bolje prolazila jer su neki prosvjednici čupali kamenje s ceste i bacali ih na njih'', rekao je liječnik Andy Eggert. Probili su i drvene barikade koje su na izloge stavljane noć ranije. I zato je policija došla tako spremna i opremljena, poučena prijašnjim iskustvom kada se palilo, bacalo eksplozivne naprave.

Policija pokazala moć države

Redateljica Samira Banturki Saidi sukobe snima od početka. Ekipi emisije Provjereno ustupila je snimke eksplozije od protekle subote. ''Odjednom je eksplodiralo ispred mene. Bilo je prosvjednika iz raznih društvenih slojeva. Nisu svi bili nasilni, već se radilo o maloj skupini koja je palila i palila'', rekla je Samira.

Većina žutih prsluka je stajala mirno, pjevala, prosvjedovala protiv visokih poreza, protiv plaće koja nije dostojna života, protiv političara koji ne donosi zakone u skladu s njihovim potrebama. ''U Francuskoj ima 10 milijuna siromašnih. Žele dostojanstven život. S minimalno 1000 eura na mjesec. Radili su cijeli život, a daju im 600 - 700 eura na mjesec za život u Francuskoj. Kako je dan odmicao tako se broj žutih prsluka koji su od udisanog dima suzavca povraćali povećavao'', rekao je jedan od prosvjednika.

Brojni su ozlijeđeni, a među njima i oni koji nisu bili nasilni. ''Prije nekoliko minuta mi je gospođa rekla da je jedna prosvjednica u blizini Slavoluka pobjede primila gumeni metak u oko. Vidjela je krv iz njenih očiju. Vjerojatno je izgubila oko. Izmoreni žuti prsluci aveniju su napustili prije nego što je pala noć'', ispričala je Samira.

Policija je za njima promarširala avenijom i pokazala svu moć države, kao u kakvom trileru. Dan nakon prosvjeda ekipa emisije Provjereno vratila se na mjesto gdje je dio prosvjednika razbijao. Život Elizejskom poljanom normalno teče kao da se ništa nije dogodilo.

Tužan prizor na Trgu Republike

Otišli su potom na Trg Republike, još jedno mjesto gdje se održao prosvjed. Putem su reporteri Provjerenog naišli na tužan prizor, ljude u redu koji čekaju hranu. Nisu željeli da ih se snima, a na razgovor pristaje tek jedan umirovljenik. Nije rekao svoje ime, ali otkriva da od mirovine od 1000 eura u Parizu ne može živjeti. ''Prisiljeni smo skupljati besplatno povrće koje nam daju prodavači. Prodavači nam daju sve što nisu prodali. Ne krademo, nego uzimamo ono što prodavači više ne mogu prodati'', ispričao je.

U prosvjedima u Francuskoj sudjelovali su brojni umirovljenici poput njega, ali i studenti. Većina nezadovoljnih pripadnici su srednjeg staleža. Normalni radnici koji od svoje plaće ne mogu normalno živjeti. ''Generalno, imate vidljivu manjinu i nevidljivu većinu. Ljudi sa sela, ruralnih područja, ali isto tako ljudi iz predgrađa, građani poput mene, oni su razgovarali međusobno. Mislim da porez na gorivo nije stvarni razlog, već samo iskra koja je pokrenula sve'', rekao je prosvjednik Vincent Massot.

Sve je krenulo prije nekoliko tjedana kada je francuski predsjednik Emmanuel Macron u sklopu novog budžeta donio odluku o uvođenju poreza na gorivo kako bi podržao održivi razvoj. Ta je odluka posebno naljutila one koji žive u predgrađu i koji ne mogu bez automobila. ''Prosvjed je krenuo spontano tako što su ljudi stavili žute prsluke. Smiješna stvar je što je Europska unija kazala da svaki vlasnik automobila u njemu mora imati žute prsluke u slučaju nesreće. Unija je stvorila na jedan neobičan način ovaj simbol globalnog nezadovoljstva'', kazao je socioekonomist Frank Vermeulen.

Macron poslao miroljubivu poruku

Pokret žutih prsluka, mišljenja je socioekonomist Vermeulen, pretvorio se u borbu protiv negativnih strana neoliberalnog kapitalizma. On počiva na liberalnoj demokraciji u kojoj su građani slobodni, ravnopravni i imaju jednake šanse, ali se ipak najlakše snalaze oni najbogatiji. Dodaje i da ljudi koji prosvjeduju ne žive, već preživljavaju.

Od Macrona se prvo tražilo da ukine porez na gorivo. Odgodio je tu odluku na godinu dana, a onda su se zahtjevi počeli množiti. Ukidanje poreza u mirovinskom sustavu, povećanje minimalne plaće samo su neki od desetaka zahtjeva. Macron je na kraju povisio minimalnu plaću za sto eura i odaslao pomirljivu poruku. ''Želim Francusku u kojoj čovjek može živjeti dostojanstveno od svojeg rada i do sada smo bili prespori. Želim brzo reagirati i konkretno se pozabaviti problemom'', rekao je francuski predsjednik. No, žuti prsluci još nisu odgodili novi prosvjed zakazan za subotu. ''Zajedništvo je snaga. Ljudi moraju ponovno naći ljubav prema čovjeku. Žuti prsluci to donose danas. Čovječnost u zemlji koja se budi. Budimo se zbog naše domovine, zbog naših prava'', rekla je prosvjednica Marina.

''Ovo pokazuje da demokracija funkcionira. Ljudi mogu prosvjedovati, što ne vidimo u svim zemljama.

Negativni aspekt je što će neki ljudi, koji su specijalizirani za uništavanje, iskoristiti priliku samo da unište'', smatra socioekonomist Vermeulen.

Žuti prsluci postali su globalni simbol nezadovoljstva životom srednjeg sloja u neoliberalnom kapitalizmu. Simbol demokracije, činjenice da narod bira one na vlasti, pa ih može i smijeniti, ili natjerati prosvjedom da promijene neku odluku koja ih se direktno tiče. Pokret se proširio po Europi. Sve više naroda ustaje protiv sve većeg jaza između bohatih i siromašnih, protiv siromaštva, protiv preživljavanja unatoč radu, protiv onih političara koji ne razumiju svoj narod.

