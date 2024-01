Video koji je šokirao svijet zapravo je - lažan: Lako ga je napraviti, ali što mu je cilj?

Video Eiffelova tornja u plamenu koji je kružio društvenim medijima je lažan. Ana koja od tornja živi na udaljenosti od 5 minuta hoda ni na sekundu nije povjerovala.

"Ja sam direktno znala da to nije moguće zato što živim u tom kvartu i da bi dimilo. Kad bi slučajno bilo nešto, čula bi se policija, ambulanta i to", ispričala je Ana Martinović iz Pariza.

No u ostatku svijeta ljudi su povjerovali i video je postao viralan. Počele su se dijeliti i fotografije.



Za ovakav video, koji na prvu zbilja može djelovati uvjerljivo, ne treba puno vremena. Pokazala je to novinarki Dnevnika Viktoriji Bednjanec ekipa produkcijske grafike Nove TV, koja je, na sličan način prikazala zagrebački HNK.

"Možda nam je trebalo jedno sat, sat i pol vremena, zapravo smo koristili klasične grafičke alate, nismo koristili umjetnu inteligenciju, makar se umjetna inteligencija u grafičkoj industriji vrlo brzo razvija", objasnio je Ivan Vidak Buljan s Nove TV.

Zbog sve veće dostupnosti sve je veća i kvaliteta lažnih videa. A onda i sve veća šansa da netko iz toga izvuče korist.



"Zapravo, danas je in imati što više pregleda općenito na TikToku, Instagramu, tako da je to jedan možda od razloga, pregledi definitivno", misli Ante iz Zagreba.

Kada vidimo ovakvo brzo širenje straha i panike oko nečega što ne postoji, očito je da još nismo svladali lekciju medijske pismenosti.

"Mislim da ljudi još društvene mreže ne doživljavaju tako ozbiljno, nego misle da je to onako sve između nas nekoliko, ne shvaćaju koliko to ima široki doseg i koliko je to javno", kaže Antonija Bilić Arar, novinarka i urednica na Netokraciji.

Ako je netko namjerno objavio lažan sadržaj kako bi uznemirio javnost, to je kazneno djelo. Kazneno odgovaraju i oni koji su nastavili dijeliti takve videe znajući da su lažni. I to je potpuno nebitno radi li se o umjetnoj inteligenciji ili običnom fotošopu.

