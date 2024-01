VIDEO Dio Zagreba guši se u smradu, djeca ne izlaze van, građani zabrinuti: "Ne znamo ni što je tamo zapravo"

Nakon što je prije dva mjeseca eksplodiralo i urušilo se odlagalište otpada Prudinec-Jakuševec, zbog čega je morala biti zatvorena i kompostana na tom odlagalištu, biootpad iz zagrebačkih kućanstava prvo se gomilao po metropoli, da bi na kraju završio – ljudima "pod prozorom", tik uz zelenilo maksimirske šume.

Jednim od najljepših dijelova Zagreba, zelenim i idiličnim Bukovcem sada se širi nesnosan smrad, a ljudi zatvaraju prozore i ne izlaze u dvorišta.

Pročitajte i ovo ovo morate znati Po čemu je posebna prijestupna godina i zašto 2024. godina ima dan više?

"Zadnjih dana osjećamo intenzivni smrad na cijelom Bukovcu. Ljudi koji su radili blizu Jakuševca kažu da se takav miris javljao kad se Jakuševec jako osjetio", ispričala nam je Kristina Palić i dodala kako su mještani saznali da je u zadnja dva mjeseca pojačan dovoz biootpada na malenu kompostanu Zrinjevca u naselju Markuševec na adresi Čret 2E.

"Prva kuća od toga je 100 metara, blizu je autobusna stanica na kojoj djeca čekaju autobus za školu, susjedi kažu da ne mogu otvoriti prozore koliko to smrdi. Čak su se javili ljudi s Jordanovca da se i tamo osjeti smrad", objasnila nam je Kristina.

Pročitajte i ovo aktualna tema Jesu li plaće liječnika i učitelja premale? Pogledajte rezultate glasanja u Dnevniku Nove TV

Otad građani zovu policiju, Državni inspektorat, Nastavni zavod za javno zdravstvo... I vrte se u krug. Ne znaju ni sami više na koju adresu da se obrate, a njihovu zabrinutost, čini se, nitko ne razumije. Najavili su i peticiju.

Pročitajte i ovo Sindikati nezadovoljni Piletić o koeficijentima: "Bilo bi loše da se ova reforma svede na licitiranje"

"Pronašli smo odluku kojom je Grad sam sebi dao dozvolu da se to pretvori u odlagalište, ne znam ni kako bih to nazvala. Tu su nam djeca, tu su nam škola i vrtić. Jučer zdravstvena voditeljica nije dala djeci da izlaze u dvorište dok ne provjere otkud dolazi taj smrad. Zabrinuti smo i zato što ne znamo ni što tamo zapravo jest, što nam je u dvorištu. Sad je hladno, a kako će biti kad počnu vrućine", pita se Kristina, koja je zabrinuta zbog svoje djece, ali i svih koji tu žive.



"Prije su se ovamo dovozile grane iz Maksimira i lišće, takav otpad, ne ovaj kućni, nego prirodni. Mogli smo doći po kompost za kućne potrebe i to je bilo dobro. Sad se kućni otpad dovozi tu na samu granicu parka Maksimir", priča nam.

Koliko se biootpada iz kućanstava odvozi na ovu kompostanu te dokad Grad Zagreb planira na toj lokaciji odlagati biootpad, upitali smo i Grad, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.