Gotovo stoljeće Hrvatska im je bila najdraža zemlja za odmor, a sada se okreću novoj destinaciji: "Srušili su sve povijesne rekorde"

Većina Čeha, turista iz zemlje s 11 milijuna staovnika koja nema svoje more, gotovo je čitavo stoljeće ljetovala u Hrvatskoj. No, sve više Čeha počinje odlaziti na sjever, na poljsku obalu Baltičkog mora, piše Deutche Welle.

"Klima se promijenila", objašnjava 50-godišnja Ludmila, koja sada odlazi u Poljsku. "Ne želim više putovati na vrućinu Grčke ili Hrvatske. Želim uživati u svom odmoru bez tropskih temperatura i u miru."

Na ovaj novi trend prilagodile su se i češke željeznice. Desetljećima su postojale direktne linije za Split u Hrvatskoj, ali njih više nema. Sad čak četiri puta dnevno prometuje Baltic Express iz Praga za Gdyniu, Sopot i Gdanjsk. U ljetnoj sezoni su ti vlakovi gotovo u pravilu puni.

Stotine tisuća Čeha putuju i svojim automobilom na poljsku baltičku obalu i koriste mogućnost da iz Češke dođu u Świnoujście, Szczecin ili Sopot preko potpuno novih i besplatnih poljskih autocesta. A za razliku od Nijemaca, Poljaci ne gnjave Čehe niti nadzorom granica.

"Češka invazija”

Poljski mediji pozorno prate i izvještavaju o "češkoj invaziji". O tome govore čak i poljski političari. Članci o odmoru u Poljskoj među najčitanijima su na češkim informativnim portalima, a svi veći češki listovi i televizijske kuće već su poslale posebne dopisnike na poljsku baltičku obalu. Društvene mreže pune su poruka s poljske rivijere, a o toj temi se stvara i sve više skupina korisnika.

"Zaista se osjeti porast čeških turista na Baltičkom moru od prošle godine", izvještava novinar Jakub Medek s poljskog informativnog radija TOK FM za DW. "Imam dojam da su ovog ljeta da su Česi tu najbrojniji među strancima."

Isprva su turisti iz Češke prvenstveno odlazili na zapadnu obalu autocestom S3. No otkako vozi Baltic Express, mnogi i turisti mogu se susresti i u bliskim gradovima Gdanjsku, Gdynii i Sopotu.

"Statistike noćenja pokazuju ogroman porast čeških turista u Poljskoj. Oni već predstavljaju četvrtu najveću skupinu turista - odmah nakon Nijemaca, Britanaca i Amerikanaca", kaže Pavel Trojan iz češkog predstavništva poljske turističke zajednice za DW. "Poljski statistički ured prošle godine bilježi 410.000 noćenja čeških turista", dodaje Trojan. A tu se niti ne računaju mnogi Česi koji su u privatnom smještaju.

"Zahvaljujući mobilnosti u pograničnom području i jednodnevnim izletima, Česi su se popeli na drugo mjesto, odmah nakon Nijemaca." Prema prvim procjenama, ova bi godina trebala biti rekordna, a kako izvještava poljska web stranica Gazeta.pl, broj Čeha na Baltičkom moru mogao bi ove godine doseći 800.000, dakle čak i više nego što ih je odlazilo u Hrvatsku.

Međutim, sam Trojan upozorava kako je Česima i dalje draža Hrvatska ili Italija od Poljske.

No, ne odgovara svim Česima poljska baltička obala gdje lako može kišiti čak i u kolovozu i gdje temperatura vode ponekad ne dosegne ni 20 stupnjeva. Za one koji su navikli na vrućinu, toplu vodu i sunčanje na plažama Hrvatske slogan "Poljska je nova Hrvatska" zvuči kao povlačenje za nos. "Poljska se temeljito razlikuje od Sredozemlja, kako u pogledu krajolika i plaža, tako i znamenitostima, u usluzi i gastronomiji" kaže Trojan. "Stoga je bolje biti otvoren, ne zaboraviti kišnu kabanicu i biti spreman za veliku avanturu."

Nova ljubav Čeha prema poljskoj baltičkoj obali bila je tema i posljednje zajedničke sjednice poljske i češke vlade u Pragu prošle godine.

"Dolazim iz Gdanjska i živim u Sopotu pa sam očevidac ove vrlo ugodne i dobrodošle ljetne invazije čeških turista na poljsku obalu", izjavio je premijer Donald Tusk za portal Wirtualna Polska. "Česi su srušili sve povijesne rekorde. Više od pola milijuna Čeha posjetilo je poljske plaže, poljsku obalu od Szczecina do Gdanjska", dodao je Tusk prošle jeseni uz najavu izravne željezničke linije od Praga do poljske baltičke obale.

Mediji puni skupe Hrvatske

Ali za Čehe nije jeftino niti u Poljskoj. Cijene se mogu usporediti s onima u Pragu ili u svjetski poznatim češkim toplicama Karlovy Vary. Ali to je još uvijek manje od polovice onoga što bi platili kad bi otišli na obalu Baltika u Njemačkoj.

Mnogo skuplji je Česima postao i odmor u Hrvatskoj. Češki mediji puni su članaka o visokim cijenama na Jadranu. Ali dok im je boravak skup, Česi su iznenađeni jeftinim namirnicama u poljskim trgovinama. Jedino pivo predstavlja problem za turiste iz Češke je ono na poljskoj obali u restoranima košta i po šest eura za pola litre.