Hoće li se Split ugledati na Dubrovnik? "Sve se može regulirati i bez zabrana"

Potres u hrvatskom turizmu stigao je s juga. Prema riječima gradonačelnika Dubrovnika, za dva do tri mjeseca više nitko neće moći dobiti dozvolu za apartman unutar zidina.

Da je u pitanju nemoguća misija, zbog papirologije koja predstoji takvoj odluci gradova, smatra njegov stranački kolega.

Proći će sigurno malo više vremena nego što je gradonačelnik Mato Franković rekao, međutim meni se sviđa da naši gradonačelnici ipak imaju stav", poručio je Stipe Čogelja, splitsko-dalmatinski dožupan.

Stav gradonačelnika Splita na ovu temu i nakon deset dana je nepoznat, a bez jasnog stava je i onaj koji iduće godine Puljka želi zamijeniti.

"To pokazuje da gradonačelnik Franković ima jasnu vizuju vođenja grada", izjavio je Tomislav Šuta, predsjednik HDZ-a Split.

Na pitanje hoće li on isto napraviti, Šuta je odgovorio: "Slažem se s njima da takav način treba jasno pristupiti, da treba imati jasan stav".

No konkretan odgovor je izostavio.

"Trebamo sagledat cijelu situaciju, u samoj gradskoj jezgri", rekao je Šuta. "Pa valjda je jasna situacija?", upitao ga je reporter. "Ali moramo poticati da ljudi ostanu živjeti", kazao je Šuta.

Života u povijesnim jezgrama zimi je sve manje.

"Ne mislim da ih treba prepustit turizmu, ali uz pametno planiranje mislim da se sve to može regulirati i bez zabrana", napomenula je Antea. "Pogledati neke razvijene države na Mediteranu što su one napravile, pa slijedit njihov primjer", dodao je Domagoj.

"Ne bi trebalo pretjerivati, neka zlatna sredina da bude", istaknula je Dana.

Oni koji u jezgrama žive, traže prenamjenu poslovnih prostora koji nisu u privatnom vlasništvu.

"Naravno da bi država i Grad trebali surađivati u smislu toga da je grad Split pod zaštitom UNESCO-a, dakle nije samo grad odgovoran štititi život u Palači", objasnila je Lara Arapović Bonačić, predsjednica kotara Grad.

Dubrovačkom receptu za bujajuću aparmanizaciju skloni su i poduzetnici.

"Dovelo je zaista do pucanja cijelog tržišta nekretnina, do povlačenja socijalnih problema ljudi koji žive u gradovima i do pojave gradova bez ljudi. Dakle, apsolutno sam sretna da je napokon netko se pojavio tko ima hrabrosti se uhvatit ovim vrućim krumpirom", napomenula je Nikolina Trojić, predsjednica Županijske komore Dubrovnik.

Ali treba vidjeti kako će i kada ideju i realizirati.

