Kriza dosegla vrhunac: Džihadisti oteli tiktokericu pa je ubili na gradskom trgu

Mariam, za koju navode da ima dvadesetak godina i više od 100.000 pratitelja na TikToku, objavljivala je videozapise o životu u svom rodnom gradu Tonki u sjevernoj regiji Timbuktu i često izražavala podršku vojsci.
Džihadisti su je oteli i ubili pod optužbom za pomaganje malijskoj vojsci.
Mali se bori s blokadom goriva koju su glavnom gradu nametnule džihadističke skupine, a koja je ozbiljno poremetila svakodnevni život. Afrička unija izrazila je "duboku zabrinutost", piše BBC.
Mariam su oteli džihadisti dok je uživo prenosila događaj s tržnice u susjednom gradu, izvijestio je francuski javni radio RFI.
"Moju su sestru u četvrtak uhitili džihadisti", rekao je njezin brat novinskoj agenciji AFP, kazavši da su je optužili da je "malijsku vojsku obavještavala o njihovu kretanju".
Tijekom vikenda prevezena je motorom u Tonku i upucana na gradskom Trgu neovisnosti dok je njezin brat bio u gomili, izvještava AFP.
Sigurnosni izvor rekao je agenciji da je ubijena jer je optužena da je snimala džihadiste "za malijsku vojsku".
U nekim svojim TikTok videima nosi vojnu uniformu, a jedna od njenih objava ima natpis Vive Mali (Živio Mali).
Njena smrt dolazi u trenutku kada se kriza uzrokovana džihadističkom blokadom pogoršava, a škole i sveučilišta su zatvoreni tjednima.
Vlada je prošlog mjeseca obustavila rad obrazovnih ustanova i objavila da će učiniti "sve što je moguće kako bi se riješila kriza" ne bi li se one ponovno otvorile u ponedjeljak.
Francusko ministarstvo vanjskih poslova u petak je savjetovalo svojim građanima da hitno napuste zemlju dok su dostupni komercijalni letovi.
U nedjelju je predsjednik Komisije Afričke unije, Mahmoud Ali Youssouf, izrazio zabrinutost zbog "naglog pogoršanja sigurnosne situacije u kojoj su terorističke skupine nametnule blokade, poremetile pristup osnovnim potrepštinama i ozbiljno pogoršale humanitarne uvjete za civilno stanovništvo".
Osudio je "napade na nevine civile" koji su uzrokovali "neprihvatljive gubitke života i pojačanu nestabilnost".
Dodao je da je Afrička unija spremna "podržati Mali, kao i sve zemlje Sahela, tijekom ovog posebno izazovnog razdoblja".
Mali već tjednima pogađa nestašica goriva, posebno u glavnom gradu Bamakuu, nakon što su militanti iz podružnice Al-Qaide nametnuli blokadu napadajući cisterne na glavnim autocestama.
Mali nema izlaz na more, pa se sve zalihe goriva dovoze cestom iz susjednih država poput Senegala i Obale Bjelokosti.
Vojska je preuzela vlast u Maliju 2021. godine i obećala da će povećati sigurnost, ali džihadistička pobuna se nastavila i veliki dijelovi sjevera i istoka zemlje ostaju izvan vladine kontrole.