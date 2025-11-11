Kriza dosegla vrhunac: Džihadisti oteli tiktokericu pa je ubili na gradskom trgu

Smrt malijske Tiktokerice Mariam Cissé šokirala je tu afričku naciju, koja se bori protiv džihadističke pobune od 2012. godine.

Mariam, za koju navode da ima dvadesetak godina i više od 100.000 pratitelja na TikToku, objavljivala je videozapise o životu u svom rodnom gradu Tonki u sjevernoj regiji Timbuktu i često izražavala podršku vojsci.

Džihadisti su je oteli i ubili pod optužbom za pomaganje malijskoj vojsci.

Mali se bori s blokadom goriva koju su glavnom gradu nametnule džihadističke skupine, a koja je ozbiljno poremetila svakodnevni život. Afrička unija izrazila je "duboku zabrinutost", piše BBC.

Mariam su oteli džihadisti dok je uživo prenosila događaj s tržnice u susjednom gradu, izvijestio je francuski javni radio RFI.

"Moju su sestru u četvrtak uhitili džihadisti", rekao je njezin brat novinskoj agenciji AFP, kazavši da su je optužili da je "malijsku vojsku obavještavala o njihovu kretanju".

Tijekom vikenda prevezena je motorom u Tonku i upucana na gradskom Trgu neovisnosti dok je njezin brat bio u gomili, izvještava AFP.

Sigurnosni izvor rekao je agenciji da je ubijena jer je optužena da je snimala džihadiste "za malijsku vojsku".

U nekim svojim TikTok videima nosi vojnu uniformu, a jedna od njenih objava ima natpis Vive Mali (Živio Mali).

Njena smrt dolazi u trenutku kada se kriza uzrokovana džihadističkom blokadom pogoršava, a škole i sveučilišta su zatvoreni tjednima.

Vlada je prošlog mjeseca obustavila rad obrazovnih ustanova i objavila da će učiniti "sve što je moguće kako bi se riješila kriza" ne bi li se one ponovno otvorile u ponedjeljak.

Francusko ministarstvo vanjskih poslova u petak je savjetovalo svojim građanima da hitno napuste zemlju dok su dostupni komercijalni letovi.

U nedjelju je predsjednik Komisije Afričke unije, Mahmoud Ali Youssouf, izrazio zabrinutost zbog "naglog pogoršanja sigurnosne situacije u kojoj su terorističke skupine nametnule blokade, poremetile pristup osnovnim potrepštinama i ozbiljno pogoršale humanitarne uvjete za civilno stanovništvo".

Osudio je "napade na nevine civile" koji su uzrokovali "neprihvatljive gubitke života i pojačanu nestabilnost".

Dodao je da je Afrička unija spremna "podržati Mali, kao i sve zemlje Sahela, tijekom ovog posebno izazovnog razdoblja".

Mali već tjednima pogađa nestašica goriva, posebno u glavnom gradu Bamakuu, nakon što su militanti iz podružnice Al-Qaide nametnuli blokadu napadajući cisterne na glavnim autocestama.

Mali nema izlaz na more, pa se sve zalihe goriva dovoze cestom iz susjednih država poput Senegala i Obale Bjelokosti.

Vojska je preuzela vlast u Maliju 2021. godine i obećala da će povećati sigurnost, ali džihadistička pobuna se nastavila i veliki dijelovi sjevera i istoka zemlje ostaju izvan vladine kontrole.