Umirao je pred policajcima, a oni su mu stavili lisice: Dvojica pod istragom nakon potresne smrti tinejdžera

Dvojica britanskih policajaca pod istragom su nakon smrti 18-godišnjeg Henryja Nowaka, kojeg je u prosincu prošle godine nožem usmrtio 23-godišnji Vickrum Digwa. Umjesto da prepoznaju da je Henry žrtva napada, policajci su ga uhitili i stavili mu lisice, iako im je rekao da je izboden i da ne može disati.

Slučaj je u Velikoj Britaniji izazvao ogorčenost, izbili su prosvjedi, a potom i neredi u Southamptonu.

Digwa je prošlog mjeseca osuđen na doživotni zatvor. Neovisni ured za policijsko postupanje objavio je da istražuje postupanje dvojice policajaca koji su prvi stigli na mjesto događaja kobnog 3. prosinca.

Prema dosad prikupljenim dokazima, postoji sumnja da su prekršili profesionalne standarde koji se odnose na izvršavanje službenih dužnosti, uporabu sile i ponašanje koje narušava ugled policije, piše Sky News.

Istražitelji navode da policajci nisu prepoznali kako je mladiću hitno potrebna liječnička pomoć. Također se ispituje zašto nisu odmah reagirali nakon što im je rekao da je izboden i da ne može disati, nego su ga uhitili i stavili mu lisice umjesto da mu pruže prvu pomoć.

Za jednog od policajaca istražuje se i je li prekršio pravila o profesionalnom odnosu prema građanima jer je, prema navodima istrage, olako odbacio Henryjevu tvrdnju da je izboden.

Neovisni ured istražuje i jesu li rasa ili vjeroispovijest utjecali na odluke policajaca tijekom intervencije.

Vickrum Digwa Foto: Afp

Direktor za odnose s javnošću u Neovisnom uredu za policijsko postupanje Derrick Campbell izrazio je sućut obitelji i prijateljima preminulog mladića te rekao da su istražitelji nakon završetka kaznenog postupka detaljno razgovarali s njegovom obitelji.

Objasnio je da su tijekom istrage dužni neprestano preispitivati prikupljene dokaze i procjenjivati postoje li naznake mogućeg nedoličnog postupanja policijskih službenika.

Dodao je da postoje jasni pokazatelji kako je ovaj slučaj ozbiljno narušio povjerenje javnosti u policiju. Naglasio je ipak da pokretanje istrage zbog mogućeg teškog kršenja službene dužnosti ne znači automatski i pokretanje disciplinskog postupka, o čemu će odlučiti po završetku istrage.

Istraga je u međuvremenu proširena nakon razgovora s obitelji Henryja Nowaka, koja je podnijela službene pritužbe na postupanje policije.

Otac ubijenog Henryja Nowaka rekao je da ne može prihvatiti način na koji je policija postupala prema njegovu sinu u usporedbi s njegovim ubojicom.

Iz policije Hampshirea i otoka Wight priopćili su da u potpunosti surađuju s neovisnom istragom. Dodali su da su dvojica policajaca trenutačno udaljena s radnog mjesta, a ako se vrate na dužnost, neće obavljati poslove koji uključuju kontakt s građanima.