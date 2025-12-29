Potres im je uzeo sve, ali pomoć im je pružila tajanstvena donatorica: "Nismo je upoznali, ali htjeli bismo sami zahvaliti"

Obnova srušenih zgrada tek je dio posla, puno teži izazov je obnoviti život na potresom devastiranim područjima.

A da je i to moguće svjedoči priča obitelji Šunjić iz Petrinje. U potresu su ostali bez svega, ali dobili ono neprocjenjivo - hrabrog palčića koji je nakon duge bitke danas zdravo i veselo dijete.

Nakon života u kontejneru i pomoći nepoznatih ljudi, posjetili smo ih danas u njihovom novom domu.

“Ovo je Eldar, njega smo snimali dok je bio u inkubatoru. Dok sam bio mali skroz, skroz. Od toga je prošlo već 4 i pol godine”, rekla je Elvira Šunjić, Petrinja.

Prije točno pet godina ovoj sedmeročlanoj obitelji preokrenuo se život. U nekoliko sekundi petrinjskog potresa izgubili su dom, a zbog proživljenog stresa tada trudna majka rodila je u 25. tjednu trudnoće. 117 dana maleni Eldar vodio je bitku na zagrebačkom Rebru.

“810 grama je bio, 35 centimetara, kao malo mače, doslovno smo ga prekrivali sa svojim dlanom. Borili smo se, ali on je ispao najveći borac, on se u biti izborio i teško je to bilo, taj period je bio najteži”, nadodala je Elvira.

Prvu godinu života proveo je u kontejneru sa svojih četvero braće i sestara. Sve se prilagodilo njemu jer je kao palčić trebao posebnu njegu. Života u nekoliko kvadrata i trenutaka u kojima su spašavali živu glavu dobro se sjećaju.

Galerija 2 2 2 2

“Malo je bilo skučeno kad smo trebali raditi nešto, pogotovo kad je bila online nastava, iz svega si imao zadaću, znači sto knjiga, ne stane na stol, a stol ne stane u kontejner”, rekla je Tiana Šunjić, Petrinja.

“Oni su preživjeli tu traumu i svašta nešto i nismo mogli dopustiti da potonu. Bili smo obitelj, kažem kompletno naselje, bili smo jedna velika obitelj”, kaže Elvira.

Ni u tim najtežim danima nisu gubili optimizam...

“Uvjeti nisu za živjeti, daleko od toga ali kada gledam njih živi su mi zdravi su mi, bit će kuće”, nadodaje.

Kuće je na kraju bilo, ali ne zahvaljujući obnovi države već privatnoj donatorici iz Bosne i Hercegovine.

“Nju nismo upoznali, ali bismo je htjeli upoznati i mi se sami zahvaliti, ali moja obitelj joj je cijela zahvalna”, rekla je Elvira.

Zajedništvo među ljudima ostalo je i danas. To je ono što ih veže za Petrinju, iako je problema još mnogo.

“Grad prijatelj djece, daleko smo mi od Grada prijatelja djece”, komentira Elvira.

“Trebalo bi poraditi na sadržaju, ali u Petrinji je lijepo sve skupa”, rekla je Tiana.

A bilo bi lijepo i kad bi Petrinja ostala na ovim mladim i hrabrim ljudima.