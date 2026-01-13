Težak udarac na Crnom moru: Dronovi pogodili tankere, proizvodnja pala za 35%

Dronovi su u utorak pogodili više naftnih tankera u Crnom moru, uključujući jedan koji je unajmio američki naftni div Chevron (CVX.N). Plovili su prema terminalu na ruskoj obali.

Navodno su se kretali prema terminalu Kaspijskog naftovodnog konzorcija (CPC), koji se nalazi u blizini ruske luke Novorosijsk, mjestu utovara za oko 80% kazahstanske nafte namijenjene međunarodnim tržištima, kao i za dio ruske sirove nafte.

"Sva posada je sigurna, a brod je i dalje stabilan. Nastavlja ploviti prema sigurnoj luci, a mi koordiniramo s brodarom i nadležnim vlastima", rekao je Chevron o svom unajmljenom tankeru.

Napadi dolaze u trenutku kada je proizvodnja u Kazahstanu osjetno opala, a američki naftni giganti, koji dominiraju naftnim sektorom, bore se s transportom sirove nafte preko Rusije zbog zimskih oluja i štete na infrastrukturi uzrokovane ranijim ukrajinskim napadom, 29. studenog, kad su dronom pogodili jedno od tri glavna pristaništa CPC-a.

Proizvodnja nafte i plinskog kondenzata u Kazahstanu pala je za 35% između 1. i 12. siječnja u usporedbi s prosjekom u prosincu, rekao je izvor upoznat s podacima za Reuters.

Sve veći troškovi osiguranja za brodove

Troškovi ratnog osiguranja za brodove koji plove prema Crnom moru gotovo su se udvostručili u nakon napada, potvrdili su izvori iz industrije. Ruski terminali na Crnom moru rukuju s više od 2% globalne sirove nafte.

Jedan od napadnutih tankera, Delta Harmony, u vlasništvu je grčke tvrtke Delta Tankers koja je objavila da je sva posada sigurna, dodajući da je kratkotrajni požar ugašen te da nije bilo izvješća o onečišćenju mora.

Izvori su dodali da je drugi brod, Matilda, koji je unajmila podružnica KazMunayGasa (KMG) i kojim upravlja grčki Thenamaris, trebao utovarivati ​​kazahstansku naftu iz Karačaganaka kada je pogođen.

"Nije bilo ozlijeđenih, a brod je pretrpio manja oštećenja palubnih konstrukcija prema početnoj procjeni", rekao je dužnosnik Thenamarisa. Dodao je da se brod samostalno udaljio od područja.

Prvi izvještaji govorili su o tri i četiri pogođena tankera, no iz tvrtki su opovrgnuli tvrdnje.