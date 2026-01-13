Težak udarac na Crnom moru: Dronovi pogodili tankere, proizvodnja pala za 35%

Dronovi su u utorak pogodili više naftnih tankera u Crnom moru, uključujući jedan koji je unajmio američki naftni div Chevron (CVX.N). Plovili su prema terminalu na ruskoj obali.
oglasio se tomašević
Srbijanska folk-zvijezda pjevala na Srpskoj večeri u Zagrebu: Dobili kaznenu prijavu
osoba u bolnici
FOTO Krv na zgradi u Varaždinu, doznajemo što se dogodilo
vikale da uspori
UZNEMIRUJUĆE Snimka strašne nesreće u susjedstvu: Tinejdžerice pale sa sanjki, auto ih pregazio
Navodno su se kretali prema terminalu Kaspijskog naftovodnog konzorcija (CPC), koji se nalazi u blizini ruske luke Novorosijsk, mjestu utovara za oko 80% kazahstanske nafte namijenjene međunarodnim tržištima, kao i za dio ruske sirove nafte.
"Sva posada je sigurna, a brod je i dalje stabilan. Nastavlja ploviti prema sigurnoj luci, a mi koordiniramo s brodarom i nadležnim vlastima", rekao je Chevron o svom unajmljenom tankeru.
Napadi dolaze u trenutku kada je proizvodnja u Kazahstanu osjetno opala, a američki naftni giganti, koji dominiraju naftnim sektorom, bore se s transportom sirove nafte preko Rusije zbog zimskih oluja i štete na infrastrukturi uzrokovane ranijim ukrajinskim napadom, 29. studenog, kad su dronom pogodili jedno od tri glavna pristaništa CPC-a.
Proizvodnja nafte i plinskog kondenzata u Kazahstanu pala je za 35% između 1. i 12. siječnja u usporedbi s prosjekom u prosincu, rekao je izvor upoznat s podacima za Reuters.
Sve veći troškovi osiguranja za brodove
Troškovi ratnog osiguranja za brodove koji plove prema Crnom moru gotovo su se udvostručili u nakon napada, potvrdili su izvori iz industrije. Ruski terminali na Crnom moru rukuju s više od 2% globalne sirove nafte.
Jedan od napadnutih tankera, Delta Harmony, u vlasništvu je grčke tvrtke Delta Tankers koja je objavila da je sva posada sigurna, dodajući da je kratkotrajni požar ugašen te da nije bilo izvješća o onečišćenju mora.
Izvori su dodali da je drugi brod, Matilda, koji je unajmila podružnica KazMunayGasa (KMG) i kojim upravlja grčki Thenamaris, trebao utovarivati kazahstansku naftu iz Karačaganaka kada je pogođen.
"Nije bilo ozlijeđenih, a brod je pretrpio manja oštećenja palubnih konstrukcija prema početnoj procjeni", rekao je dužnosnik Thenamarisa. Dodao je da se brod samostalno udaljio od područja.
Prvi izvještaji govorili su o tri i četiri pogođena tankera, no iz tvrtki su opovrgnuli tvrdnje.