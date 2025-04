Kako se nepokolebljivi Trump pokolebao oko carina: Jedno ga je ozbiljno uplašilo

"Postali su malo nervozni. Postali su malo nervozni, malo su se uplašili", rekao je Donald Trump opisujući sve one koji su ga kritizirali posljednjih tjedan dana otkad je proglasio svoj "Dan oslobođenja" u kojem je objavio carine cijelom svijetu.

Čak i za predsjednika poznatog po svojim naglim političkim potezima jučerašnja objava da pauzira na 90 dana svoje dugo hvaljene i najavljivane recipročne carine na tri mjeseca predstavlja zapanjujući preokret plana za koji se samo dan ranije činilo da u potpunosti stoji iza njega, a došla je u trenutku dok je njegov predstavnik svjedočio na Capitol Hillu o prednostima carina, napravio je pomalo i budalu od čovjeka.

Donald Trump potpisuje pauzu carina na 90 dana - 5 Foto: Afp

Danima su Trumpa pritiskali kolege iz Republikanske stranke, direktori velikih tvrtki, pa čak i njegovi bliski prijatelji, ali je Trump nepokolebljivo poručivao: "MOJE POLITIKE NIKAD SE NEĆE PROMIJENITI".

Međutim, do srijede je postalo očito da kampanja za uvjeravanje Trumpa da promijeni kurs neće posustati. Također je postalo jasno nakon oštre rasprodaje na tržištima američkih državnih obveznica, obično sigurnim kutkom za ulagače, da su ekonomske posljedice predsjednikove strategije potencijalno katastrofalne i gore nego što su njegovi savjetnici prethodno predviđali, piše CNN.

Rastuća uzbuna unutar Ministarstva financija zbog kretanja na tržištu obveznica bila je središnji čimbenik u Trumpovoj odluci da pauzira svoj "recipročni" tarifni režim.

Donald Trump potpisuje pauzu carina na 90 dana - 4 Foto: Afp

Ministar financija Scott Bessent iznio je tu zabrinutost izravno Trumpu u srijedu na sastanku koji je prethodio objavi pauze, naglašavajući zabrinutost koju dijele gospodarski dužnosnici Bijele kuće koji su izvijestili Trumpa o ubrzanoj rasprodaji na tržištu američkih državnih obveznica ranije tog dana.

Pozivi glavnim savjetnicima Bijele kuće od ključnih saveznika poslovne zajednice također su se sve više fokusirali na zabrinjavajuća kretanja na tržištu obveznica dok su nagovarali Trumpa da se povuče.

Trump još nije donio odluku o pauziranju dramatičnih novih carinskih stopa kada je u srijedu ujutro napisao objavu na društvenim mrežama o burzi. Već popodne priznao je da je promatrao rasulo na tržištu obveznicama.

"Tržište obveznica vrlo je nezgodno, promatrao sam ga. Tržište obveznica trenutačno je prekrasno. Ali da, vidio sam sinoć gdje je ljudima postalo malo mučno", izjavio je Donald Trump novinarima.

Donald Trump potpisuje pauzu carina na 90 dana - 3 Foto: Afp

Prilikom iznošenja odluke o pauziranju tarifa u Ovalnom uredu pridružila su mu se dva ministra, s dvjema suprotstavljenim vizijama carina: Scott Bessent, ministar financija i Howard Lutnick, ministar trgovine.

"Nismo se konzultirali s odvjetnicima, samo smo ovo napisali. Napisali smo to iz srca, je l' tako? To smo napisali iz srca i mislim da je zbilja dobro napisano, ali je bilo napisano iz srca", objasnio je Donald Trump proces donošenja odluka u Bijeloj kući, koji je očito više oslonjen na impulzivnost, nego na dobro osmišljenu strategiju.

Iako je svojom odlukom umirio tržišta za sada, ne bi Donald Trump bio Donald Trump da nije dodatno zbunio sve svojom najavom da će neke američke tvrtke biti izuzete od carina, a da će odluku o tome on donositi "instinktivno".

Divlja srijeda

Dok su službenici Bijele kuće pokušavali nekako držati korak s naglošću odluka koje donosi Donald Trump, on s druge strane nije propustio priliku da otrči pobjednički krug iako je upravo ponižavajuće digao ručnu na svoju najveću odluku. Pobjeda je bila u tome što je burza odmah skočila nakon njegove odluke i to povijesno, ali to zvuči dobro samo ako se ne spominje da su prošlog tjedna, također povijesno, na burzi izgubljeni bilijuni dolara.

Donald Trump potpisuje pauzu carina na 90 dana - 1 Foto: Afp

"To je najveći porast u povijesti burze. To je prilično dobro. Ako nastavite, vratit ćete se tamo gdje ste bili prije četiri tjedna", smireno je poručivao Donald Trump novinarima u Ovalnom uredu.

I ministar financija Bessent bacio se u odnose s javnošću, pakirajući odluku kao odličan pregovarački potez, kako bi se nacije svijeta posjelo za stol gdje će se nanovo dogovoriti uvjeti trgovine.

"Bila je potrebna velika hrabrost, velika hrabrost da ostane na kursu do ovog trenutka", hvalio je ministar predsjednika kojeg je zapravo danima lomio da odustane od carina.

Donald Trump potpisuje pauzu carina na 90 dana - 2 Foto: Afp

U srijedu ujutro upalili su se alarmi kad je postalo jasno da je počela panična rasprodaja američkih obveznica. Povijesno gledano, trezorske obveznice rastu u trenucima kad je velika nestabilnost na burzama jer se smatraju sigurnom lukom za kapital koji bježi od kaosa. Američke obveznice tu su uvijek bile broj jedan u svijetu, no sad se dogodilo suprotno.

To jutro slabo su se prodavale državne obveznice, a diljem svijeta države kojima je SAD udario carine brzo su ih rasprodavale. Kako prihodi od obveznica pokrivaju mnogo američkog državnog proračuna koji se ne puni dovoljno iz poreznih prihoda, bilo je jasno da je voda došla do grla.

Bessent se dobar dio karijere bavio obveznicama i znao je o čemu govori. S druge strane, na Trumpa je utjecalo i gostovanje šefa banke JP Morgan Jamieja Dimona, koji je u programu Fox Businessa najavio da SAD čeka recesija ako se nastavi s trgovinskim ratom i carinama.

Bessent, čiji se razgovor s Trumpom na Floridi tijekom vikenda usredotočio na definiranje ukupnog cilja carina, također je preuzeo veću ulogu u javnom komuniciranju, često govoreći o desecima zemalja koje se sada natječu za trgovinske sporazume.

Scott Bessent i Donald Trump Foto: Afp

"Ovo je potaknuto predsjednikovom strategijom. On i ja smo u nedjelju dugo razgovarali i to je cijelo vrijeme bila njegova strategija", rekao je Bessent u srijedu.

Trump je, međutim, priznao da pomno prati tržišta, nazivajući njihovu izvedbu posljednjih dana "tmurnom".

Tjedan dana nakon što je najavio carine koje su uzdrmale globalni trgovinski sustav, predsjednik je stajao ispred Bijele kuće ispred triju šarenih trkaćih automobila i razmišljao o onome što je dovelo do njegova povlačenja. Pokušao je preuzeti zasluge za problem koji je u velikoj mjeri sam izazvao, rekao je da njegova vjerodostojnost nije narušena zbog promjene smjera.

"Moraš imati fleksibilnost", rekao je Trump. "Mislim na financijskim tržištima jer se mijenjaju – pogledajte koliko se danas promijenilo."