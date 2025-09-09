Dodik otišao u Moskvu po potporu, Lavrov poručio: "Neka se Zapad pripremi za 31. listopada"

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u utorak je u Moskvi iskazao potporu bivšem predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, optuživši Zapad da ugrožava mir i stabilnost na zapadnom Balkanu jer ne poštuje odredbe Daytonskog sporazuma.

Dodik je u kolovozu ostao bez mandata predsjednika RS nakon što ga je Sud BiH pravomoćno osudio na godinu dana zatvora no tu činjenicu odbija prihvatiti, a potporu za sebe nakon toga je potražio i dobio u Beogradu te u Budimpešti, a sada je otišao i u Moskvu.

Nakon sastanka s Dodikom Lavrov je pred novinarima tvrdio kako je Daytonski sporazum narušen grubom intervencijom Zapada pa to prijeti destabilizacijom cijelog zapadnog Balkana.

"Sada se u BiH zbiva državni udar", kazao je šef ruske diplomacije iznoseći tezu kako su meta "pravoslavci u BiH".

Kazao je kako je aktualni visoki predstavnik Christian Schmidt provoditelj takve politike, a u tome mu pomaže Ustavni sud BiH kojega, kako tvrdi Lavrov, kontrolira Europska unija pa onda Srbi, Hrvati i Bošnjaci ne mogu sami rješavati svoje probleme.

Schmidta je nazvao "njemačkim građaninom" i ponavljao je teze kako on nije zakonito izabran za visokog predstavnika u BiH, a Dodika je pak nazivao legitimnim predsjednikom RS.

Najavio je kako će se Rusija temeljito pripremiti za sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a 31. listopada za kada je zakazana redovita šestomjesečna rasprava o stanju u BiH.

"Detaljno ćemo se pripremiti, a naši partneri će morati odgovoriti na brojna neugodna pitanja", zaključio je Lavrov.

Šef ruske diplomacije pak nije komentirao Dodikove najave da će od Moskve tražiti veto na produženje mandata vojnih snaga EU u BiH (EUFOR).

Lavrov je novinsku konferenciju s Dodikom iskoristio kako bi ponovo optužio Zapad i za rat u Ukrajini, ustvrdio da je masakr u Buči kada su ruski vojnici u tom gradu u proljeće 2022. ubili više od 300 ljudi namješten te ismijavao tvrdnje da je Rusija ometala zrakoplov u kojemu je predsjednica Europske komisije letjela u Bugarsku.

Dodik je zauzvrat pravdao rusku agresiju na Ukrajinu nazivajući je opravdanom i legitimnom dodajući kako želi uspjeh te operacije.

Naglasio je kako Zapad pokušava od BiH napraviti građansku državu po željama Bošnjaka koji, kako kaže, nikada nisu prihvatili Daytonski sporazum a Rusija se tome protivi.

"To što se danas događa u BiH predstavlja najdublju političku krizu u posljednjih 30 godina i može destabilizirati cijelu balkansku regiju", poručio je šef ruske diplomacije.

"To je jedini ispravan način promatranja stanja u BiH", kazao je ponovivši ranije teze da je BiH pod vojnom okupacijom EUFOR-a, a visokog predstavnika Schmidta je usporedio s Hitlerom.

Potužio se kako je u BiH djelovanjem visokih predstavnika nametnuto 280 odluka i zakona koji su bitno promijenili ustroj države, a visoki predstavnici smijenili su ili kaznili 900 dužnosnika.

Kao jednu od zapadnih zabuna i podvala vidi i europski put odnosno aspiracije BiH da postane članicom EU i kaže da je Europa propala.

Istaknuo je kako u RS nemaju nikakve planove nasilnog odvajanja, a pojasnio je i kako će od Lavrova tražiti da Rusija inzistira na brzom zatvaranju Ureda visokog predstavnika (OHR) kao i da se iz Ustavnog suda BiH eliminiraju tri suca koje imenuje predsjednik Europskog suda za ljudska prava.