Kakva sramota! Djevojka u vijestima o ubijenima ugledala svoje lice: "Što se događa? Pa ja sam ovdje!"

Mlada menadžerica Noya Zion ostala je u šoku kada je vidjela svoje lice na televizijskim vijestima koje su izvještavale o žrtvama koje su ubijene na prosvjedu.

“Što se događa? Ja sam ovdje, živa sam, sjedim kod kuće i za pola sata idem na trening. Nikad u životu nisam bila u Iranu”, rekla je Noya u snimci koju je objavila na društvenim mrežama.

Lažnu vijest o njezinoj smrti objavila je izraelska nacionalna televizija Channel 12 u izvještaju o izraelskom žrtvama u prosvjedima u Iranu.

Noya, koja tvrdi da nije nikada u životu bila u Iranu te da u toj zemlji nema ni rodbine ni prijatelja, ostala je u šoku kada je u ponedjeljak na televiziji ugledala svoju sliku uz naslov: "Četvero Židova ubijeno u prosvjedima u Iranu".

An Israeli woman, Noya (Noa) Zion, was shocked to see her own photo shown on Israeli TV as a supposed victim of Iran’s protests.



She proved on video she was alive and had never been to Iran. pic.twitter.com/0wBw35qhAs — Clash Report (@clashreport) January 26, 2026

U izvještaju je Zion identificirana kao Sanaz Javaherian, navodna prosvjednica za koju je televizija tvrdila da su je iranske snage sigurnosti pretukle do smrti.

"Nikada nisam mislila da će mi se ovo desiti”, rekla je djevojka, a njezin je otac novinare koji su to objavili nazvao budalama.

Noyina objava izazvala je brojne komentare na društvenim mrežama, a mnogi su naveli kako je ovo pravi primjer propagande koju šire izraelski nacionalni mediji. Channel 12 se nije ispričao za svoju pogrešku te su samo objavili kako se fotografije navodnih židovskih žrtava šire društvenim mrežama diljem svijeta, pa tako i u Izraelu.