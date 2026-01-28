Kakva sramota! Djevojka u vijestima o ubijenima ugledala svoje lice: "Što se događa? Pa ja sam ovdje!"

Noya, koja tvrdi da nije nikada u životu bila u Iranu te da u toj zemlji nema ni rodbine ni prijatelja, ostala je u šoku kada je u ponedjeljak na televiziji ugledala svoju sliku uz naslov: "Četvero Židova ubijeno u prosvjedima u Iranu".
An Israeli woman, Noya (Noa) Zion, was shocked to see her own photo shown on Israeli TV as a supposed victim of Iran’s protests.
U izvještaju je Zion identificirana kao Sanaz Javaherian, navodna prosvjednica za koju je televizija tvrdila da su je iranske snage sigurnosti pretukle do smrti.
"Nikada nisam mislila da će mi se ovo desiti”, rekla je djevojka, a njezin je otac novinare koji su to objavili nazvao budalama.
Noyina objava izazvala je brojne komentare na društvenim mrežama, a mnogi su naveli kako je ovo pravi primjer propagande koju šire izraelski nacionalni mediji. Channel 12 se nije ispričao za svoju pogrešku te su samo objavili kako se fotografije navodnih židovskih žrtava šire društvenim mrežama diljem svijeta, pa tako i u Izraelu.