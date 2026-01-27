Stravična tragedija na skijalištu: Dječak (14) preminuo pred očima oca

U skijaškoj nesreći u Austriji poginuo je 14-godišnji dječak. Nesreća se dogodila u ponedjeljak prijepodne na skijalištu Feuerkogel u Gornjoj Austriji, kada je na kraju staze "Gruber" izletio sa staze i udario u stijenu.

Dječak je, prema policijskom izvješću, pao i udario glavom o stijenu, piše Bild.

Od jakog udarca dječakova kaciga je pukla, ali i dalje nije jasno kako je dječak izgubio kontrolu nad skijama.

Zaposlenik žičare, koji se zatekao u blizini mjesta nesreće, odmah je pozvao hitnu pomoć. Bez obzira na brzu intervenciju i dugotrajnu reanimaciju, dječak iz Češke preminuo je na stazi. Spasioci su nakon sat vremena morali prekinuti pokušaje oživljavanja.

Nakon što je dječak izletio sa staze na ravnom dijelu staze pao je još sedam metara preko kamenja.

"Problem je što izvan uređenih staza trenutno nema snijega koji bi ublažio ovako težak pad", rekao je zapovjednik alpske policije.

Dječak je na skijanje otišao s ocem u sklopu velike skupine turista.

Ovaj događaj nastavlja loših događaja na skijaškim stazama. Nedavno je na austrijskoj i švicarskoj stazi poginulo dvoje skijaša.

U prosjeku u Austriji za vrijeme skijaške sezone pogine oko 28 skijaša.