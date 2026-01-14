Pogrešna odluka završila hororom na skijalištu: Lavina zatrpala dječaka, reanimacija trajala 45 minuta

Smrtonosna lavina potresla je dolinu Gastein. U Bad Gasteinu u utorak je poginuo dvanaestogodišnji dječak, koji je stradao dok je skijao izvan označene staze. Unatoč pokušaju oživljavanja, koji je trajao 45 minuta, spasioci mu nisu uspjeli spasiti život.

Prema policiji i priopćenju žičare Gastein, lavina je prijavljena oko 13 sati na otvorenom skijalištu između sedmog i osmog stupa žičare Goldbergbahn. Dječak je skijao s još jednim dječakom iste dobi.

Njih dvojica napustila su označenu skijašku stazu i uputila se na otvoreni teren. Oko stotinu metara iznad srednje stanice dvanaestogodišnjak je, prema procjenama, pokrenuo lavinu širine oko 50 metara. Snijeg ga je odnio desetak metara i djelomično zatrpao.

"Lavina ga je zahvatila i gurnula uz potporni zid", izjavio je Andreas Kandler, voditelj operacija gorske službe spašavanja u Bad Gasteinu.

Dijete, državljanina Češke, pronašla je hitna služba, a reanimacija je trajala ukupno 45 minuta. Unatoč svim medicinskim naporima, liječnik je mogao samo konstatirati smrt. Gorska služba spašavanja kasnije je ispravila početnu informaciju prema kojoj je dječak bio iz Ukrajine.

U akciji spašavanja sudjelovalo je deset gorskih spašavatelja, zaposlenici planinskih željeznica, tri vodiča pasa, spasilački helikopter iz Tirola (C7) te policijski helikopterski tim s alpskom policijom.

Tijekom istog dana zabilježeno je više lavina u unutarnjim planinskim područjima. U Sportgasteinu je u 11:20 lavina ispod Saleskogela (2680 metara) pokrenula veliku akciju spašavanja nakon što ju je izazvala freza za snijeg. U intervenciji je sudjelovalo 15 gorskih spašavatelja, vodiči pasa i helikopteri Martin 1, Martin 10 i Libelle. Srećom, nitko nije bio zatrpan, piše Salzburg24.

Gotovo istodobno lavina se dogodila i u Obertauernu, u području planinarskog doma Südwiener Hütte, prema planini Hengst (2074 metra). Muškarac je bio djelomično zatrpan, ali uspio se osloboditi te s pomoću lavinskog prijemnika izvući svoju suputnicu. Žena je bila pri svijesti, no blago pothlađena, te je helikopterom prevezena u bolnicu. U akciji je sudjelovalo oko 20 gorskih spašavatelja iz Obertauerna i Mauterndorfa te vodiči pasa.

Daljnje lavine prijavljene su iz Bad Hofgasteina (Siebenspitz), Mattehanslgrubea u Thomatalu (Lungau) i s Maurerkogela kod Zell am Seea, no u tim slučajevima nitko nije stradao.

Zbog izrazito nestabilnih uvjeta gorske službe spašavanja ponovno su pozvale ljubitelje zimskih sportova na krajnji oprez.