Ovo je još jedan otok zbog kojeg je Trump poludio: "Zbog ovoga Grenland mora biti kupljen"

Predsjednik SAD-a Donald Trump prozvao je Ujedinjeno Kraljevstvo zbog sporazuma o predaji otoka Diego Garcia.

"Šokantno je da naš 'sjajni' NATO saveznik, Ujedinjeno Kraljevstvo, trenutno planira predati otok Diego Garcia, mjesto ključne američke vojne baze, Mauricijusu – i to BEZ IKAKVOG RAZLOGA", na društvenoj mreži Truth Social objavio je predsjednik SAD-a Donald Trump.

"Odluka Ujedinjenog Kraljevstva da se odrekne iznimno važnog teritorija čin je VELIKE GLUPOSTI i još jedan u dugom nizu razloga vezanih uz nacionalnu sigurnost zbog kojih Grenland mora biti kupljen", dodao je.

Diego Garcia, udaljeni otok u Indijskom oceanu, nalazi se oko 1600 kilometara od najbližeg kopna i često se svrstava među najizoliranije otoke na svijetu. Riječ je o području bujne vegetacije i bijelih pješčanih plaža, okruženom kristalno plavim morem, no unatoč tome nije turistička destinacija.

Otok Diego Garcia Foto: Wikimedia Commons

Pristup otoku strogo je ograničen: ne postoje komercijalni letovi, a dolazak morem također je otežan jer se dozvole izdaju samo za vanjske otoke arhipelaga ili za siguran prolazak kroz Indijski ocean, izvijestio je BBC.

Za ulazak na sam otok potrebna je posebna dozvola, koja se odobrava isključivo osobama povezanim s vojnom bazom ili s britanskim vlastima koje upravljaju tim područjem, a novinarima je ulazak zabranjen.

Zašto je otok važan?

Diego Garcia je najveći otok arhipelaga Chagos, koji se sastoji od oko 60 otoka. Do do kasnog 18. stoljeća bio je nenaseljen, a onda su Francuzi 1793. godine ondje uspostavili kokosove plantaže na kojima su radili robovi.

Početkom 19. stoljeća nad otokom je kontrolu preuzelo Ujedinjeno Kraljevstvo, a 1971. godine njegovi su stanovnici prisilno preseljeni da bi se omogućila izgradnja američke vojne baze. Neki od stanovnika Chagosa završili su u Mauricijusu i na Sejšelima, dok su se drugi nastanili u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Iako Trump sada kritizira dogovor, prošle godine je naveo da bi bio spreman podržati sporazum o predaji suvereniteta nad otočjem. Ujedinjeno Kraljevstvo prošle je godine postiglo dogovor o prijenosu suvereniteta Mauricijusu, uz uvjet da zadrži kontrolu nad britansko-američkom vojnom bazom na Diegu Garciji, najvećem otoku tog područja.

Međutim, Diego Garcia važan je ne samo zbog vojne baze, nego zbog svoje pozicije uz važne međunarodne trgovačke rute između Azije i Afrike. Tijekom godina, baza je korištena kao logistički centar u različitim vojnim operacijama, uključujući Zaljevske ratove i invazije u Afganistanu.

Položaj otoka Diego Garcia Foto: Google Maps

Odgovor na prozivke

Britanski premijer Keir Starmer potpisao je u svibnju prošle godine sporazum prema kojem će Ujedinjeno Kraljevstvo uzeti bazu u zakup na 99 godina s mogućnošću produženja za još 40 godina. Osim zakupa, će također osnovati zakladu vrijednu 40 milijuna funti za stanovnike otočja.

Glasnogovornik britanske vlade je u reakciji na Trumpove prozivke rekao da Ujedinjeno Kraljevstvo nikada neće kompromitirati svoju nacionalnu sigurnost.

"Djelovali smo jer je baza na Diegu Garciji bila ugrožena nakon sudskih odluka koje su potkopale našu poziciju i spriječile bi njezino funkcioniranje kako je predviđeno u budućnosti. Ovaj sporazum osigurava djelovanje zajedničke američko-britanske baze na Diegu Garciji za generacije koje dolaze, uz snažne odredbe za očuvanje njezinih jedinstvenih sposobnosti i držanje naših protivnika podalje", rekao je.

"Sporazum su javno pozdravile Sjedinjene Američke Države, Australija, kao i ključni međunarodni partneri uključujući Indiju, Japan i Južnu Koreju", podsjetio je.